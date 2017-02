Salem Gemeinderatsausschuss genehmigt Glocke am evangelischen Gemeindehaus

Der Ausschuss für Umwelt und Technik genehmigt den Bau des 8,50 Meter hohen Glockenträgers.

Einer der 17 Bauanträge, die am Dienstagabend auf der Tagesordnung des Gemeinderatsausschusses für Umwelt und Technik standen, fiel aus dem üblichen Rahmen. Denn es ging dabei um den Neubau eines Glockenträgers. Antragsteller war die evangelische Kirchengemeinde Salem.

Sie möchte in Zukunft auch an ihrem Gemeindehaus an der Schlossstraße in Stefansfeld eine Glocke läuten lassen, wenn hier liturgische Feiern stattfinden. "Es geht hier nicht um das übliche Morgen-, Mittags- oder Abendläuten oder um den Stundenschlag", erklärte Bürgermeister Manfred Härle und verwies darauf, dass es ein solches Anlassläuten ja auch schon auf dem unweit entfernt gelegenen Stefansfelder Friedhof gebe. Daher hatten die Ausschussmitglieder auch nichts gegen ein bisweiliges Läuten am evangelischen Gemeindehaus einzuwenden und genehmigten den Bau des beantragten 8,50 Meter hohen Glockenträgers.

Die Idee, am Gemeindehaus eine Glocke zu installieren, ist deshalb aufgekommen, so erklärte Pfarrer Matthias Schmidt gestern gegenüber dem SÜDKURIER, weil im Winterhalbjahr hier die Gottesdienste gefeiert werden. Im Betsaal im Salemer Schloss halte man die Gottesdienste nur im Sommerhalbjahr ab. "Die evangelische Kirchengemeinde hat die Idee, am Gemeindehaus eine Glocke anzubringen, sehr positiv aufgenommen", freut sich Pfarrer Schmidt. Denn die evangelische Kirchengemeinde habe in Salem keine einzige Glocke. Ein Spendenaufruf ist seinen Angaben zufolge auch erfolgreich angelaufen. 7000 Euro seien bisher eingegangen. Mit rund 10 000 Euro sei das Glockenprojekt einschließlich des Glockenträgers veranschlagt. Weitere 5000 bis 10 000 Euro sollen dann noch in die Außenanlagen investiert werden, um den Glockenträger auch zur Straße hin zur Geltung bringen zu können.

Erstes Läuten zum 31. Oktober

Mit der Herstellung der Glocke, die klanglich auf das Geläut der Stefansfelder Kapelle abgestimmt ist, wurde die Calwer Manufaktur Perrot beauftragt. Erstmals läuten soll die Glocke am Jubiläums-Reformationstag am 31. Oktober.