Salem Gemeinderat stimmt für gymnasiale Oberstufe an Gemeinschaftsschule

Das Salemer Gremium sagt Ja zur Einleitung des Genehmigungsverfahrens. Nach Ansicht der Verwaltung stehen die Chancen für die Gemeinschaftsschule gut.

Salem – Schon mit der Einführung einer Gemeinschaftsschule am Bildungszentrum zum Schuljahr 2014/15 hatte die Gemeinde das Bestreben verbunden, nach Möglichkeit auch eine gymnasiale Oberstufe einzurichten. Am Dienstagabend entschied der Gemeinderat nun einstimmig, das entsprechende Genehmigungsverfahren einzuleiten. Nach Ansicht der Verwaltung stehen die Aussichten für eine Genehmigung nicht schlecht.

Grundvoraussetzung für die Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe ist, dass in den Klassen elf bis 13 mit mindestens 60 Schülern gerechnet werden kann. Bei der Erstellung der Prognose wird zum einen die Anzahl der Schüler mit gymnasialer Befähigung in der neunten Klasse zugrunde gelegt, zum anderen aber auch das mögliche Schülerpotenzial aus dem Umland, wie Amtsleiter Michael Lissner erklärte.

Lissners Ausführungen zufolge weist in den drei Klassenstufen, die bisher an der Gemeinschaftsschule eingerichtet sind, ein sehr hoher Schüleranteil ein gehobenes Leistungsniveau aus. In diesem Zusammenhang verwies Lissner darauf, dass die Gemeinschaftsschule Salem vor etlichen Wochen im Landeswettbewerb "Starke Schule" mit dem ersten Preis ausgezeichnet worden ist. Und auch im Bundeswettbewerb, dessen Ergebnis Mitte Mai bekannt gegeben wird, steht die Salemer Gemeinschaftsschule unter den Spitzenreitern. "Es steht jetzt schon fest, dass wir unter den zehn besten Schulen rangieren", berichtete Rektor Emil Bauscher.

Der zum Ende dieses Schuljahrs in den Ruhestand gehende Schulleiter ist aber nicht nur wegen des hohen Leistungsniveaus seiner Schüler sehr optimistisch, eine gymnasiale Oberstufe genehmigt zu bekommen. Auch die bloßen Schülerzahlen spreche dafür, erläuterte er. "In den bisher eingerichteten drei Klassen sind wir durchweg vierzügig", erklärte er. Und auch im kommenden Schuljahr können in der fünften Klassenstufe bei derzeit 93 Anmeldungen auf jeden Fall wieder vier Klassen gebildet werden. Bauscher ist überzeugt, dass die Schülerzahlen auch in Zukunft gehalten werden können.

Nach Aussage von Michael Lissner wünschen sich auch viele Eltern eine gymnasiale Oberstufe. "Die dafür erforderliche Raumkapazität ist vorhanden", versicherte Rektor Bauscher. Und nicht nur das. Nach und nach stoßen auch Gymnasiallehrer ins Kollegium der Gemeinschaftsschule. "Wir konnten jetzt wieder zwei weitere Gymnasiallehrerstellen ausschreiben und haben neun Bewerbungen erhalten", berichtete Bauscher. "Wir bereiten uns also schon jetzt in Bezug auf die Lehrerausstattung auf die gymnasiale Oberstufe vor."

Diese soll, sofern sie genehmigt wird, zum Schuljahr 2019/2020 eingeführt werden, damit nach dem Aufbau der Gemeinschaftsschule bis zur zehnten Klasse ein nahtloser Übergang ins Gymnasium möglich wäre. Gemeinderat Arnim Eglauer (SPD) hielt die Absicht, eine gymnasiale Oberstufe an die Salemer Gemeinschaftsschule zu bringen, für ein wichtiges Signal an die Eltern in der Raumschaft. Das könne für manche Eltern ein zusätzliches Entscheidungskriterium für die Gemeinschaft Salem sein.

Gemeinschaftsschule

Die Gemeinschaftsschule Salem wurde vor drei Jahren eingerichtet. Sie umfasst augenblicklich die Klassen fünf bis sieben und wird von 259 Schülern besucht. Der Auswärtigenanteil beträgt 49,8 Prozent. Aus der Gemeinde Salem stammen 129 Schüler, aus Uhldingen-Mühlhofen 39, aus Frickingen 21, aus Heiligenberg 19, aus Deggenhausertal 15, aus Markdorf elf, aus Überlingen zehn, aus Bermatingen neun, aus Meersburg und Hagnau jeweils zwei und aus Herdwangen-Schönach und Oberteuringen jeweils einer. (er)