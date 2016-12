Salem Gemeinderat stimmt Haushaltsplan einstimmig zu

2017 stehen in Salem wichtige politische Entscheidungen an. Als Beispiele nannte Bürgermeister Manfred Härle die Gründung einer Stromnetzgesellschaft, die Sanierung des Altbaus der Hermann-Auer-Grundschule in Neufrach und die Verbesserung der außen liegenden Teilorte an den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV).

Nach vier Beratungsrunden hat der Gemeinderat am Montagabend einstimmig den Haushaltsplan 2017 beschlossen. Mit einem Gesamtvolumen von 43,3 Millionen Euro kommt er nahe an den Rekordhaushalt von 2016 heran. 15,1 Millionen Euro sind im Vermögenshaushalt für Investitionen vorgesehen. "Wir schaffen das ohne Kreditaufnahme und Steuererhöhungen", betonte Bürgermeister Manfred Härle.

In seiner Haushaltsrede holte er wesentlich weiter aus, als er es in der Vergangenheit pflegte. Denn neben der Realisierung der im Vermögenshaushalt enthaltenen Investitionen kämen, so Härle, im kommenden Jahr auch eine Reihe politischer Entscheidungen auf den Gemeinderat zu. Als Beispiele nannte er die Gründung einer Stromnetzgesellschaft, die Sanierung des Altbaus der Hermann-Auer-Grundschule in Neufrach und die Verbesserung der außen liegenden Teilorte an den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV).

Lebensqualität und die Attraktivität für die Gemeinde

Mit der Gründung einer Stromnetzgesellschaft in Kooperation mit einigen anderen Kommunen sei man mittlerweile auf der Zielgeraden angelangt, kündigte er die baldige Entscheidungsreife an. Die bessere Anbindung der außen liegenden Teilorte bezeichnete er als Zukunftsaufgabe, die insbesondere auch in Bezug auf die Neue Mitte zu verfolgen sei. Denn diese diene nicht nur der Gewährleistung einer dauerhaften Nahversorgung, sondern habe auch die Funktion als Bindeglied für alle Teilorte. Bei der Sanierung des Altbaus an der Grundschule Neufrach geht es Härle darum, hier Raum für weitere zwei Kindergartengruppen zu schaffen. "Ich könnte mir vorstellen", sagte er, "dass es im Umfeld der bevorstehenden Bundestagswahl möglicherweise eine Sonderförderung gibt." Für diesen Fall sollte man eine fertige Planung in der Schublade haben.

Ein weiteres Projekt, über das Härle im kommenden Jahr Überlegungen anstellen möchte, ist die Sporthalle am Bildungszentrum. Hier gehe es um eine Entscheidung "Sanierung mit Anbau" oder "Neubau einer Vier-Feld-Halle". Im Zusammenhang mit Sportstätten sprach er auch den Wunsch des FC Rot-Weiß, die Sportplätze beim Schlossseestadion zu zentralisieren und dort einen weiteren Rasenplatz anzulegen. Im Gegenzug solle der Neufracher Sportplatz aufgegeben werden. Dann stelle sich allerdings auch die Frage über dessen künftige Nutzung.

"Wir wollen die Lebensqualität und die Attraktivität unserer Gemeinde, der sechstgrößten im Bodenseekreis, weiter ausbauen", erklärte Härle mit Blick auf die im kommenden Jahr geplanten Investitionen. 15 Millionen Euro, die man umsetzen wolle, sei eine ordentliche Summe für eine Gemeinde mit knapp 11 300 Einwohnern. Von den rund 15 Millionen fließt im kommenden Jahr rund ein Drittel in die Neue Mitte. Von einem Mammutprogramm sprach Härle in Bezug auf die Straßenbaumaßnahmen, die sich die Gemeinde für das kommende Jahr vorgenommen hat. Sie belaufen sich auf insgesamt 3,5 Millionen Euro. Darin enthalten ist mit 1,4 Millionen Euro auch die Sanierung und der damit verbundene Rückbau der Markdorfer Straße in Neufrach.



Stellungnahmen zum Haushaltsplan

Von den vier im Gemeinderat vertretenen Gruppierungen (CDU, GOL, FWV, FDP) bezogen lediglich zwei Stellung zum einstimmig beschlossenen Haushaltsplan 2017. Peter Frick (CDU) sah darin ein solides Werk. "Der Haushaltsplan zeigt", sagte er, "dass Salem sich was leisten kann und leisten will." Die Gemeinde betreibe eine nachhaltige Investitionspolitik. Dafür dankte er der Verwaltung und meinte, auf sie könne man stolz sein.

Petra Karg (GOL) äußerte sich dagegen in mehrerlei Hinsicht auch in mahnender Weise. Mit der Neuen Mitte sei man in ein gewaltiges Vorhaben eingestiegen, das die Investitionsmittel auf Jahre binden würde und auch Folgekosten auslösen werde. Weiter verwies sie darauf, dass bereits im laufenden Haushaltsplan die Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen eine wesentliche Rolle spielen würden. Und das werde sich im kommenden Jahr noch verstärken. Einen weiteren Flächenverbrauch, betonte Karg, werde die GOL aber nicht mittragen. Dabei unterstrich Karg die schon im vergangenen Jahr erhobene Forderung, "dem Finanzhaushalt eine aussagekräftige Ökologie-Bilanz gegenüberzustellen". In den zurückliegenden zweieinhalb Jahren sei in Salem Wohnraum für 1290 Personen geplant worden. Als wichtig stellte Karg bei all den "notwendigen und guten Investitionen" heraus, dass der soziale Bereich nicht aus den Augen verloren geht.