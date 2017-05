Salem Gemeinde Salem will sich Ökopunkte 91 000 Euro kosten lassen

Gemeinde Salem will sich Ökopunkte 91 000 Euro kosten lassen

Gemeinderat diskutierte den Beitritt zum "Regionalen Kompensationspool Bodensee-Oberschwaben" (ReKo) GmbH. In einer der nächsten Sitzungen soll Wilfried Franke, Geschäftsführer des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben, darüber informieren.

Weil es die Genehmigung von neuen Baugebieten nur gegen Ökopunkte, sprich gegen ökologische Aufwertungsmaßnahmen zur Kompensation für den Eingriff in die Natur gibt, und weil es nicht einfach ist, dafür geeignete Flächen zu finden, trägt sich die Gemeinde Salem mit dem Gedanken, der "Regionalen Kompensationspool Bodensee-Oberschwaben" (ReKo) GmbH beizutreten. Die Gesellschaft befindet sich zu 100 Prozent in öffentlicher Hand. Zu ihren Gesellschaftern zählen, wie Bauamtsleiter Elmar Skurka in der jüngsten Gemeinderatssitzung ausführte, Kommunen, der Bodenseekreis, der Landkreis Ravensburg und der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben.

Skurkas Ausführungen zufolge liegt die Hauptaufgabe der ReKo in der Erwirtschaftung von Ökopunkten, die den beteiligten Kommunen oder Landkreisen zur Verfügung gestellt werden, wenn sie bei Baulandausweisungen oder Straßenbauten einen ökologischen Ausgleich nachweisen müssen. Dieser ist, wie Bürgermeister Manfred Härle verdeutlichte, für die einzelne Kommune nicht einfach zu bewerkstelligen. Ein Beitritt zur ReKo würde dies vereinfachen. Sie realisiere nämlich über Gemarkungs- und regionale Grenzen hinweg sinnvolle und zusammenhängende Naturausgleichsflächen, während kommunale Ausgleichsmaßnahmen häufig nur ökologisches Stückwerk seien. Außerdem, so hob Härle hervor, sei man nicht mehr gezwungen, der heimischen Landwirtschaft zu den Baulandflächen auch noch Ausgleichsflächen zu entziehen.

Für den Beitritt zur ReKo müsste die Gemeinde zunächst 91 000 Euro investieren. 19 000 Euro davon würden in das Stammkapital und die bereits geschaffenen Vermögenswerte fließen, 72 000 Euro wären für einen finanziellen Grundstock der ReKo in Höhe von 3,5 Millionen Euro gedacht. Dieser soll die ReKo in die Lage versetzen, kurzfristig auch günstige Ökopunkte erwerben zu können. Da sich bei der Beratung über den Beitritt zur ReKo GmbH viele Fragen auftaten, schlug Bürgermeister Härle vor, Wilfried Franke, den Geschäftsführer des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben, zu einem Informationsgespräch einzuladen.