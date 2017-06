Salem Gässelefest lockt wieder nach Beuren

Der Musikverein Beuren bietet am Wochenende zum 30. Mal Unterhaltung pur. Das Gässelefest wartet mit Musik, Zeitvertreib und Kulinarischem auf.

Der Musikverein Beuren veranstaltet am kommenden Wochenende zum 30. Mal sein beliebtes Gässelefest. Startschuss ist am Freitag, 16. Juni, mit dem Fassanstich, der von der Jugendkapelle Salem musikalisch begleitet wird. Am Samstagabend und den Sonntag über wird dann mit reichlich Schwung weitergefeiert. „Wir hoffen, dass uns Petrus ähnlich wohlgesonnen ist wie im vergangenen Jahr“, sagt Daniel Mauthe, Vorsitzender des Musikvereins Beuren. Zumal der Musikverein in diesem Jahr sein 90-jähriges Bestehen feiert.

Das Bieremer Gässelefest hat zahlreiche Freunde. Jüngere und Zugezogene werden sich vielleicht fragen, warum das Fest Gässelefest heißt. Die Erklärung liegt in seiner Geschichte. Seinen Ursprung hat das Gässelefest in der Straße Im Gässele, einem beschaulichen Winkel im Dorf. Aus Platzgründen ist der Musikverein im Jahr 2008 auf den Vorplatz des Dorfgemeinschaftshauses umgezogen. „Wir vom Musikverein werden wieder alles daran setzen, dass sich unsere Gäste willkommen und rundum wohlfühlen“, sagt Daniel Mauthe. Schon gleich für den Auftakt mit dem Fassanstich am Freitagabend kündigt er eine Überraschung an. Was, das verrät er nicht. „Man klebt an Weihnachten ja auch keinen Zettel an die Päckchen, auf dem steht, was drin ist.“

Der Auftakt des Gässelefests am Freitagabend ab 18.30 Uhr ist der im vergangenen Jahr gegründeten Juka Salem „High 5“ unter Leitung von Musikschulleiter Matthias Walser vorbehalten. Anschließend spielt die Musikkapelle Beuren unter Leitung von Harald König auf. Ab 23 Uhr ist Partystimmung mit der „Prolobrass“ angesagt, einer Formation, die sich aus Musikern aus Fürstenfeldbruck, Weilheim, Füssen, Tirol und Südtirol zusammensetzt. Am Samstag stehen ab 16.30 Uhr erst einmal die Kinder im Mittelpunkt. Sie dürfen sich auf ein Kasperletheater und einen Zauberer freuen. Und am Abend sorgen der Musikverein Weildorf und der Musikverein Oberteuringen für Unterhaltung. Der Sonntag wird um 10.30 Uhr mit einem Festgottesdienst eingeleitet. Es folgen ein Frühschoppen mit der Musikkapelle Wintersulgen und kurzweiliger Zeitvertreib. Verwöhnt werden die Besucher an allen drei Tagen mit Felchenfilet, Schweinebraten, Cevapcici, Salattellern und vielem mehr.