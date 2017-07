vor 3 Stunden Mardiros Tavit Salem Friedliches 37. Salemer Schlossseefest

Zur 37. Auflage des Schlossseefestes in Salem kamen wieder insgesamt 25 000 Besucher. Alleine 15 000 Besucher zählten die Veranstalter am Samstagabend. Am Hauptabend waren die großen Besuchermagneten das 15-minütige Klangfeuerwerk und die Stimmungsband "Allgäuwild". Schon am Freitagabend kamen zum "Heimatfest der Salemer" mehr als 10 000 Besucher. Das Fest wird von den fünf Musikvereinen in der Gemeinde Salem ausgerichtet.