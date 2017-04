Salem Frau fährt in Salem Radler an, verhöhnt ihn und flüchtet

Frau fährt in Salem Radler an, verhöhnt ihn und flüchtet

Er wolle doch nur Geld aus der Sache schlagen, raunte die mutmaßliche Verursacherin eines Unfalls zwischen Mühlhofen und Mimmenhausen einem verletzten 67-jährigen Radfahrer am Unfallort zu und machte sich aus dem Staub.

Die laut Polizeibericht etwas 50-jährige Frau war genau in dem Augenblick aus der Zufahrt zum Parkplatz südlich des Bifangweihers losgefahren, als der Mann diese Ausfahrt auf dem Radweg neben der Landesstraße 201 von Mühlhofen in Richtung Mimmenhausen mit seinem Zweirad passierte. Dabei streifte die Frau mit ihrem wohl graubraunen Auto den Fahrradfahrer. Der 67-Jährige stürzte und zog sich eine Schürfwunde am Arm zu. Am Trekkingrad entstand Sachchaden in Höhe von rund 200 Euro. Der Wagen der Frau, die nun wegen Unfallflucht gesucht wird, soll laut Polizei ähnlich einem Renault Kangoo sein, das Autokennzeichen begann mit FN-. Sie hat halblange mittelblonde Haare. Die Polizei bitten mögliche Zeugen oder Hinweisgeber auf den Wagen und dessen Fahrerin sich mit dem Polizeirevier Überlingen, Telefon 07551 / 80 40, in Verbindung zu setzen.