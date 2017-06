Salem Foreigner in Salem: Rocker zelebrieren ihre Welthits

Foreigner haben am Mittwochabend die Fans beim Salem Open Air begeistert. Das Publikum tanzte sich bei acht Grad auf dem Schlossplatz warm und feierte die Kultrocker für ihre vielen Welthits – von "Urgent" bis ""Cold as Ice".

Salem – "Cold as Ice", um gleich einen der Foreigner-Welthits zu benennen, also eiskalt, war es zwar nicht in Salem. Aber die Daunenjacken dominierten ganz klar. Äußerst schattig war er, dieser Mittwochabend beim Auftakt der diesjährigen Salem Open Airs. Für die Fans der Kult-Band allerdings kein Problem, ebenso wenig für die Musiker selbst. Sie heizten die Stimmung schnell an mit einem astreinen Konzert. Das Rezept: lupenreiner Rock, alle Hits, Headbanging und eine echte Rock-Show.

Die Show verzichtete auf Spezial-Effekte, wohl aber nicht auf einen Sänger, der mal eben zehn Meter am Beleuchtungsturm hochklettert und dabei tanzt. Rank und schlank, wie übrigens alle Bandmitglieder, und natürlich in Röhrenjeans. Seit März 2005 ist Kelly Hansen Leadsänger bei Foreigner.

Die Ü-50 Party im Salemer Schlossgarten war auf dem Siedepunkt, als "Juke Box Hero" fulminant inszeniert und mit gewaltigen Soli des Keyboarders und Drummers über den Platz donnerte. "Das war meine erste Platte damals", erzählte eine Konzertbesucherin – und an der Stimmung, die sie dabei empfinde, habe sich nicht das Geringste geändert. So ging es vielen im Publikum – fast alle im etwas gesetzteren Alter und nicht ganz so zahlreich erschienen. Bequeme Sportschuhe und Fleecejacken sah man überall, echte Rockerkluft dagegen selten bei den 3800 Fans des Open-Air-Konzerts.

Foreigner dagegen sind offensichtlich nicht in die Jahre gekommen. Echte Rockstars eben, diesen Titel kann die 1976 in New York gegründete, britisch-amerikanische Formation mit über 50 Millionen verkauften Platten mit Recht für sich beanspruchen. Davon konnte sich auch das Salemer Publikum überzeugen. Wer sich über den vermeintlichen Jungbrunnen der Stars mit dem doch angeblich so aufreibenden Leben eines jeden Rockers wundert, dem sei gesagt, dass es auch nicht die Originalbesetzung war, die da auftrat. Gründungsmitglied und Gitarrist Mick Jones verriet dem Publikum, das Leadsänger Kelly Hansen erst seit 2005 der Rockband seine Stimme verleiht. Mick Jones, auch das sei gesagt, glich seinem Publikum. Auch sein Haarwuchs ist spärlicher geworden, aber seine Gitarrenriffs immer noch ein Hammer.

"Urgent", der Song mit dem Solo des Tenorsaxofons, wurde geradezu zelebriert. Die teilweise improvisierten Langversionen der Songs gibt es nur live und genau diese liebten die Zuhörer und taten dies mit Jubel aus 3800 Kehlen und hochgereckten Armen kund. Sanftere Töne gab's bei "Waiting for a Girl like You" und viele Pärchen im Publikum rückten noch enger zusammen. Atemberaubend das Solo des Drummers Chris Frazer, der Wasser aus Flaschen auf die Drums kippte und dem staunenden Publikum so einen wirbelnden Wassertropfen-Regen bescherte. Es sind diese einfachen aber unglaublich wirksamen Stilmittel, die ein Konzert der Extra-Klasse ausmachen. Die begeisterte Menge tanzte zu "Juke Box Hero".

Salem Open Airs

Das Konzert von Foreigner war der Auftakt der Salem Open Airs 2017. Das weitere Programm: Am Freitag, 16. Juni, spielen die Söhne Mannheims, am 20. Juli kommt Zucchero, am 22. Juli Die Fantastischen Vier (ausverkauft) und am 27. Juli Rolando Villazón. Karten unterticket.suedkurier.de