Salem Förderverein engagiert sich für Markuskapelle

Die Restaurierung der Markuskapelle in Neufrach schreitet weiter voran. Der Förderverein wird zwei weitere Maßnahmen finanzieren, wie die Mitglieder in der jüngsten Hauptversammlung beschlossen.

Salem – Am Festtag des heiligen Markus, des Patrons der Neufracher Kapelle, haben sich die Mitglieder des seit 2009 bestehende Fördervereins Markuskapelle Neufrach zur Jahresversammlung getroffen, die mit einer feierlichen Vesper eröffnet wurde. Im Rahmen der Neuwahlen wurden Vorsitzender Peter Nicola, stellvertretender Vorsitzender Hubert Strasser, Kassierer Andreas Graf, Schriftführerin Amalie Ruetz und die Beisitzer Gisela Schrempp und Raimund Graf in ihren Ämtern bestätigt. Neu gewählt wurde als Beisitzerin Helga Hack.

Bereits vor einem Jahr hatte der Förderverein beraten und entschieden, wie der Bodenbelag in der Kapelle aussehen soll. Der Verein sicherte damals zu, die Kosten von 15 000 bis 16 000 Euro zu übernehmen. Das Angebot der handgefertigten Platten überstieg jedoch den vorgesehenen Kostenrahmen um das Doppelte. So suchte Architektin Corinna Wagner-Sorg nach einer Alternative. Zusammen mit den Firmen Schnell aus Fridingen und Meschenmoser aus Salem habe man die Idee entwickelt, einen Estrich einzubringen. Die Kosten lägen bei 13 000 Euro, erläuterte Wagner-Sorg den Mitgliedern.

Nach ausgiebiger Beratung entschied sich die Versammlung für eines der Modelle der beiden ausgelegten Muster, das sich harmonisch und lebendig in den Raum einfügt. Das Denkmalamt muss der Wahl noch zustimmen. Der Estrich müsse gewährleisten, dass sich der Mittelgang von den früheren Bankseiten abhebe und dass so die Dreigliedrigkeit der Kapelle erkennbar bleibe.

Auch die Lösung eines weiteren Problems wurde im Rahmen der Versammlung auf den Weg gebracht. Dekan Peter Nikola erklärte, es sei notwendig, dass das vorhandene Steinpodest vor dem schlichten Steinaltar auch hinter dem Altar fortgesetzt werde. Ein erstes Angebot belief sich laut Wagner-Sorg auf 10 000 Euro. Auf Anregung von Schriftführerin Amalie Ruetz wurde aktuell ein Angebot eines ortsansässigen Handwerkers eingeholt, der ein Eiche-Podest für etwa 2400 Euro anfertigen würde. Die Kosten für dieses Podest und den Boden übernimmt der Förderverein, in dessen Kasse sich aktuell 41 067 Euro befinden.

Verein und Maßnahmen

Der Förderverein Markuskapelle wurde 2009 gegründet. Ziel des Vereins ist es, die Sanierung und Restaurierung der aus der spätromanischen Zeit um das Mahr 1200 stammenden Kapelle zu unterstützen, den sakralen Raum sinnvoll zu nutzen sowie das historisch und künstlerisch wertvolle Kleinod öffentlichkeitswirksam zu präsentieren.

In den vergangenen Jahren ist in der Markuskapelle bereits vieles geschehen. 2012 fand die restauratorische Untersuchung durch Robert Lung (Reichenau) statt. Im ersten Bauabschnitt wurden die verschiedenen Farbfassungen an Wänden und Decke von den Firmen Lung sowie Lorenzer und Heberle (Überlingen) gereinigt und gesichert, damit kein weiterer Farbverlust entsteht.

An der Markuskapelle waren Schäden im Dachbereich vorhanden, die vom Betrieb Hummel (Heiligenberg) 2013 und 2014 beseitigt wurden. Das Dach wurde umgedeckt. Probleme mit der Konstruktion von Giebel und Gesims wurden behoben. Auch Fehlstellen im Übergang Deckenbalken und Sparren wurden restauriert. Bei allen bisherigen Maßnahmen, finanziert durch Denkmalstiftung und Denkmalamt, ging es um den Erhalt der Substanz.

"Manchmal braucht es auch viel Geduld, bis die optimale Lösung gefunden ist"

Architektin Corinna Wagner-Sorg hat sich mit der Sanierung und Restaurierung sakraler Bauwerke und Räume einen Namen gemacht.

Was reizt Sie an der Restaurierung sakraler Bauten?

Sakrale Räume sind Räume mit besonderer Geschichte. Viele Menschen fanden und finden in ihnen Trost, Hilfe, Geborgenheit, und das oftmals seit Jahrhunderten. Diese Räume restaurieren zu dürfen, ist mir als christlich-spirituellem Menschen eine große Freude und ich gehe mit großer Vorsicht und Demut an meine Aufgaben heran. Eine Kirche, die seit Jahrhunderten Heimat für eine Gemeinde bietet, darf nicht durch kurzfristige Moden geprägt werden. Alles, was hier neu eingebracht wird, muss wohl überlegt und dem Bestand angemessen sein. Immer wieder konnte ich erleben, dass eine Restaurierung den Charakter des Raumes wieder hervorgeholt hat. Und ich konnte feststellen, dass die Menschen sich wieder lieber in diesen Räumen aufhalten. Schönheit ist ein Geschenk Gottes. Diese wieder sichtbar zu machen, beglückt nicht nur mich, sondern viele Menschen.

An welchen Sanierungen im Bodenseeraum waren Sie beteiligt?

Ich war an sehr vielen Restaurierungen sakraler Bauten beteiligt. Die letzten großen waren die Innenrenovation der Kirche St. Peter und Paul in Bodman, die Turm- und Geläutsanierung in Salem-Leutkirch, die Kuppelsanierung der Kapelle Maria vom Sieg in Stefansfeld. Zu meinen Aufgaben zählt auch die Renovation der Markuskapelle in Neufrach. Aktuell bereite ich die Dachsanierung an der Kirche Salem-Weildorf sowie die Renovation der Kapelle in Salem-Rickenbach vor.

Was ist an und in der Markuskapelle saniert worden?

Der Innenraum der Markuskapelle war in den 1970er-Jahren ziemlich leer geräumt und die Kapelle ist nicht mehr viel benutzt worden. Es waren viele verschiedene farbige Fassungen und Putzreste an den Wänden vorhanden, von der Romanik bis ins 19. Jahrhundert. Im Team mit Dekan Peter Nicola, dem Pfarrgemeinderat, dem Förderverein und der Denkmalpflege wurde beschlossen, die verschiedenen Fassungen nebeneinander zu zeigen und damit die Wunden, die die Zeit geschlagen hat, sichtbar zu lassen. Dieser Weg ist eher ungewöhnlich. Oftmals entscheidet man sich, eine Raumfassung, die noch am besten erhalten ist, zu zeigen. Der Dachbereich wurde 2013/2014 saniert. Unter anderem wurde das Dach umgedeckt. Im ersten Bauabschnitt wurden zur Substanzerhaltung die verschiedenen Farbfassungen an Wänden und Decke gereinigt und gesichert. Dem erstmaligen Besucher der Kapelle mag diese auf den ersten Blick noch unrenoviert erscheinen. Mit sachkundiger Führung kommt jedoch oft die Begeisterung für die hier noch sichtbaren Spuren der Zeit. Der für den Raum zu große Hochaltar aus dem 19. Jahrhundert wurde abgebaut und sicher eingelagert. Stattdessen sind wir jetzt dabei, den ehemaligen schlichten Altar aus dem Mittelalter wieder in Stand zu setzen.

Warum wurde die Einbringung des beschlossenen Bodens verschoben?

Bauhistorische Untersuchungen haben gezeigt, dass der Estrich in der Markuskapelle mittelalterlichen Ursprungs ist. Dieser Estrich soll durch den neuen Boden geschützt werden. Momentan wird bei jeder Nutzung ein Teil des Bodens abgerieben und verschwindet damit. Die Denkmalpflege wünscht sich einen Boden, der wieder rückbaubar ist, ohne den alten Estrich zu beschädigen. Gleichzeitig soll der neue Boden eine untergeordnete Rolle spielen und nicht als neu in Erscheinung treten. Die erste Idee, mit eigens für die Kapelle angefertigten, oberflächenbehandelten Betonplatten zu arbeiten, scheiterte am Preis. Das Angebot lag doppelt so hoch wie die Kostenschätzung im Vorfeld.

Deshalb wurde mit den Firmen Schnell und Meschenmoser die Idee entwickelt, einen Estrich einzubauen, der dem alten Estrich optisch entspricht. Ein Raum mit so viel Geschichte braucht eine besondere Sicht der Dinge und manchmal auch viel Geduld, bis die optimale Lösung gefunden ist. Wenn ein Besucher künftig die Kapelle betritt und den Boden als völlig selbstverständlich empfindet, dann ist das Ziel erreicht.