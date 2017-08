Salem Finanzministerin im Lustgarten

Finanzministerin Edith Sitzmann beendet ihre Sommer-Schlösserreise in Salem. Seit acht Jahren ist die Anlage in der Obhut des Landes. Die Investitionen in den Erhalt und die Weiterentwicklung der Anlage würden sich lohnen, sagt die Ministerin.

Salem – Mit dem Besuch von Kloster und Schloss Salem hat die Stuttgarter Finanzministerin Edith Sitzmann ihre Sommer-Schlösserreise mit insgesamt acht Stationen beendet. "Ich verspreche Ihnen, dass dies der Höhepunkt werden wird", begrüßte Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, die Grünen-Politikerin im Lustgarten der Schlossanlage.

Die studierte Historikerin und Kunsthistorikerin schmunzelte nickend über Hörrmanns Ankündigung. Denn es war nicht ihr erster Besuch in Kloster und Schloss Salem. Wie sie verriet, hat sie nämlich bereits im vergangenen Jahr "inkognito" das ehemalige Zisterzienserkloster besucht und sich einer Führung angeschlossen. "Die war hervorragend", erinnerte sie sich.

Seit dem vergangenen Jahr hat sich an dem historischen Juwel, das das Land im Jahr 2009 zum größten Teil vom Haus Baden erworben hat, jedoch wieder einiges getan. "In den zurückliegenden acht Jahren, in denen das Schloss in der Obhut des Landes ist, hat sich vieles bewegt", sagte die Ministerin mit Blick auf die hohen Investitionen, die das Land hier getätigt hat. Und sie fügte hinzu: "Salem ist uns lieb, aber auch teuer." Aber die Investitionen in den Erhalt und die Weiterentwicklung der Anlage würden sich lohnen, meinte die Ministerin.

Salem sei unter den 60 Monumenten, die im Besitz des Landes seien, zu einem der Top-Ziele in der Besucher-Rangliste geworden. Im vergangenen Jahr seien in Salem 126 000 Besucher registriert worden. Dies führte die Finanzministerin auch auf das attraktive Besucherkonzept zurück. Salem sei nicht nur eine museale Anlage, sondern sei mit viel Leben erfüllt. Beispielhaft nannte Edith Sitzmann die Open-Air-Konzerte, die Konzerte im Rahmen des Mozart-Sommers, aber auch den Weihnachtsmarkt. Nicht zuletzt habe Salem durch die von Prinz Max von Baden gegründete Schlossschule Weltberühmtheit erlangt.

"Wir möchten, dass viele Menschen an der Geschichte von Baden-Württemberg teilnehmen können", betonte die Ministerin. Die ehemalige Reichsabtei sei ein bedeutender Schauplatz. Wo Zisterziensermönche Klöster angelegt hätten, habe sich dies positiv auf den Wohlstand ausgewirkt. Die Zisterzienser hätten sich durch weitsichtiges Wirtschaften ausgezeichnet. Davon profitiere die Region heute noch. Dabei ließ die Ministerin den Seewein als beliebtes Erbe der Zisterzienser nicht unerwähnt. Einen guten hausgemachten Tropfen bekam sie dann am Ende der Führung durch den Marstall, die Abtgemächer, den prunkvollen Kaisersaal und das Feuerwehrmuseum im Gartensaal des Prälaturgebäudes von Prinz Michael von Baden kredenzt.

Der Gartensaal gehört zu dem Teil der Schlossanlage, den die markgräfliche Familie behalten hat. Diese wohl einmalige Eigentümergemeinschaft zwischen Land und privater Seite habe sich sehr gut eingespielt, betonte Prinz Michael und freute sich, dass so die Zukunft der Anlage gesichert ist. Auch Edith Sitzmann sah dies so. "Salem wird", so erklärte sie im Hinblick auf die heute schon eingetakteten Sanierungsmaßnahmen, "eine Daueraufgabe für das Land bleiben".

Am Ende der Führung übernahm die Ministerin selbst die Spitze. "Eine Überraschung für meine Begleiter", kündigte sie an und machte unter einem Mammutbaum vor dem Münster Halt. Hier liegt im Schatten des ausladenden Geästs eine witzige Lenk-Skultpur, der "Aristokrat in der Sandburg". Ein Überbleibsel einer Ausstellung, mit der sich der berühmt-berüchtigte Bildhauer aus Bodman-Ludwigshafen vor vielen Jahren einmal in der altehrwürdigen Klosteranlage präsentiert hat.

