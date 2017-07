Salem Final-Schliff für Außenanlagen der Neuen Mitte

Der Außenbereich der Neuen Mitte nimmt Form an, nur die Ausgestaltung der Bushaltestellen und des Pflasterbelags sind noch offen. Die Kosten schwanken zwischen 4,7 und 5,6 Millionen Euro.

Die Gestaltung der Außenanlagen rund um das in der Neuen Mitte geplante Rathaus bekommt allmählich ihren letzten Schliff. In der jüngsten Gemeinderatssitzung hat Jürgen Pfaff vom Büro Faktorgrün die überarbeitete Entwurfsplanung vorgestellt. Darin wurden verschiedene Anregungen aus dem Gemeinderat wie zusätzliche Baumstandorte, weitere barrierefreie Zugangsmöglichkeiten oder die Verbesserung der Versorgungsanschlüsse auf dem Marktplatz eingearbeitet. Noch offen sind die Ausgestaltung der Bushaltestellen an der Schlossseeallee und die Wahl der Pflasterbeläge. Sie spielt auch eine entscheidende Rolle in der Kostenberechnung, denn die schwankt zwischen 4,7 und 5,6 Millionen Euro.

"Wir haben bei der Gestaltung der Außenanlagen ein großes Augenmerk auf die Aufenthaltsqualität gelegt", betonte Jürgen Pfaff. Im Großen und Ganzen ist die Entwurfsplanung bei den Ratsmitgliedern auch ganz gut angekommen. "Nicht glücklich" zeigte sich Gemeinderat Wolfgang Bauer (CDU), dass anstelle der bisherigen Bushaltebuchten an der Schlossseeallee nur noch Haltestellen auf der Straße und diese auch noch niveaugleich mit der Fahrbahndecke vorgesehen sind. Dies sei nicht nur für ältere Menschen eine Erschwernis beim Einsteigen, sondern man müsse auch davon ausgehen, dass der Durchgangsverkehr kurzzeitig blockiert werden könnte, wenn sich zwei Busse begegnen. Dies könnte dann vor allem das Ausrücken der Rettungsfahrzeuge beeinträchtigen. "Wir werden es noch bereuen", betonte auch Henriette Fiedler (FWV), "wenn wir keine Bushaltebuchten einrichten." Jürgen Pfaff hatte da weniger Bedenken. Mit Bushaltestellen auf der Straße, so zeige die Erfahrung, komme man sogar in Großstädten mit einem ganz anderen Verkehrsaufkommen zurecht.

Aufgrund der Einwände aus dem Ratsgremium will Bürgermeister Manfred Härle aber noch einmal überprüfen lassen, ob die Einrichtung von Bushaltebuchten überhaupt möglich sein wird. Franz Jehle (CDU) hatte da seine Bedenken: Für die häufig verkehrenden Gelenkbusse müsste so eine Bushaltebucht ja fast 100 Meter lang sein, sagte er.

Viel mehr Bauchschmerzen bereitete den Räten aber die Kostenentwicklung. Bisher gab es nur eine grobe Kostenschätzung, die sich an der öffentlichen Fläche orientiert hat. Nun hat das Büro Faktorgrün eine belastbare Kostenberechnung vorgelegt. Zwischen beiden liegt eine Differenz von 2,3 Millionen Euro. Jürgen Pfaff führte dies unter anderem darauf zurück, dass sich das Ausmaß der gepflasterten Fläche von 5000 auf 8000 Quadratmeter ausgedehnt habe. Weitere Zusatzkosten mit einer Gesamtsumme von rund 420 000 Euro rechnete Bauamtsleiter Elmar Skurka für zusätzliche Baumstandorte, die Treppenaufgänge von der Tiefgarage zum Schlosssee oder die zusätzlichen Versorgungseinrichtungen für den Marktplatz zusammen. Außerdem sei in der Kostenberechnung des Büros Faktorgrün zur Kostensicherheit ein vierprozentiger Aufschlag auf die derzeitigen Einheitspreise eingeschlossen. Dieser schlägt sich in der Kostenberechnung mit 250 000 Euro nieder.

Ausgemacht sind die Kosten für die Außenanlagen noch nicht. "Wir müssen hier schon zwischen vielleicht Wünschenswertem und Verzichtbarem einen Trennstrich ziehen", sagte Ralf Gagliardi (GOL). Dieser Trennstrich lässt sich vor allem noch bei den Pflasterbelägen ziehen. Die Mehrkosten, die anfallen würden, wenn im Anschluss an das Rathaus anstelle eines kostengünstigen Betonpflasters Natursteinpflaster mit bruchsteinrauer Oberfläche verlegt würde, sind in der Kostenberechnung mit 500 000 beziffert. Einen Aufschlag von weiteren 200 000 Euro würde die Verwendung von Natursteinen mit glatter Oberfläche nach sich ziehen. Die Entscheidung über die Wahl des Pflasterbelags muss der Gemeinderat noch treffen.