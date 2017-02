Salem-Beuren Feuerwehr muss Kaminbrand in Einfamilienhaus löschen

Als Ursache für die Starke Rauchentwicklung wird der erstmalige Einsatz eines Schwedenofens vermutet.

Zu einem Kaminbrand in der Sägestraße in Beuren ist die Feuerwehr Salem am Dienstagabend, gegen 17.30 Uhr, gerufen worden. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten die Bewohner das Einfamilienhaus bereits verlassen, sodass sich die Feuerwehr auf die Brandbekämpfung konzentrieren konnte, schreibt die Feuerwehr in einer Pressemittelung. Aufgrund der starken Verrauchung im Kellergeschoß ordnete der Einsatzleiter den Aufbau einer sogenannten Druckentrauchung an, bei der mit einem Hochleistungslüfter der Rauch durch kontrolliertes Öffnen weniger Fenster aus dem Haus gedrückt wird.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, sei im Haus ein Schwedenofen erstmals in Betrieb genommen worden. Ob ein Bedienfehler vorlag, werde derzeit noch untersucht. Neben den Feuerwehrabteilungen aus Salem-Mitte, Beuren und Weildorf waren auch der DRK-Rettungsdienst, die SEG Salemertal und die Polizei vor Ort.