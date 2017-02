Salem Fast durchsichtig im Bernardusgang: Lichtkunstfotograf macht Aufnahmen im Schloss Salem

JanLeonardo Wöllert fotografiert im Schloss Salem. Der Lichtkunstfotograf setzt dabei auf eine besondere Technik.

Salem – Man ist perplex, wenn man die Fotografien von JanLeonardo Wöllert betrachtet. Sie bestechen durch ihre unglaubliche Brillanz, Klarheit und Schärfe. Und dennoch sind sie alle bei totaler Finsternis entstanden. Fünf Tage lang, genauer gesagt fünf Nächte, war der Lichtkunstfotograf aus Bremen jetzt im Schloss Salem unterwegs, um in den historischen Gemäuern des ehemaligen Zisterzienserklosters Aufnahmen zu machen. Die dabei entstandenen Kunstwerke sollen beim diesjährigen Alt-Salemer Pfingsttreffen, der Vereinigung ehemaliger Schlossschüler, zugunsten der Kurt-Hahn-Stiftung verkauft beziehungsweise versteigert werden.

Die Idee dazu hatte der Münchner Galerist Curtis Briggs. Er hat an der Schule Schloss Salem 1972 Abitur gemacht und ist seither für die Gestaltung des Pfingsttreffens der Alt-Salemer verantwortlich. Er unterhält mit JanLeonardo, so der Künstlername des Bremer Lichtkunstfotografen, der als Vater der Nachtfotografie gilt, schon seit einigen Jahren Geschäftsbeziehungen und weiß, dass seine Werke begehrte Objekte sind. Und so trat er mit der Bitte an JanLeonardo heran, ob er sich mit seiner außergewöhnlichen Fotografie-Technik nicht einmal in den Dienst der Kurt-Hahn-Stiftung stellen würde, die Mittel für die Stipendiaten der Schule Schloss Salem sammelt. JanLeonardo, ein Autodidakt seines Fachs, zögerte nicht lange. Er stellte sich honorarfrei für den Einsatz an der ehemaligen Schulstätte der Alt-Salemer zur Verfügung und weihte darüber hinaus die Schlossschüler während seines Aufenthalts sogar per Power-Point-Präsentation noch in die Geheimnisse der sogenannten "Light Painting Performance" ein.

JanLeonardo beschreibt seine Aufnahmetechnik als eine Art choreografische Inszenierung, als Lichtkunstaufführungsfotografie. Voraussetzung dafür ist völlige Dunkelheit. Mit einer Mega-Taschenlampe, die eine Reichweite bis zu 500 Meter hat, zeichnet er nach einer bestimmten Choreografie seine Objekte in der Finsternis nach, rückt sie portionsweise ins Licht. Er selbst, völlig schwarz gekleidet, bewegt sich dabei tanzend und manchmal schon fast artistisch durch den Raum. Mit einer Belichtungszeit von rund 15 Minuten entsteht so Stück für Stück des späteren Fotos. Für eine Aufnahme wie beispielsweise des Betsaals bedarf es eine halbe Nacht. "Eine kleine Unaufmerksamkeit, und man kann wieder von vorne anfangen", sagt der 47-Jährige. Ganz schwierig wird es, wenn er auch noch Menschen in die Aufnahme bringen will, wie im Kreuzgang geschehen, wo einige Schlossschüler miteinbezogen wurden. Rund zehn Minuten lang mussten sie absolut stillhalten. Auf der Aufnahme erscheinen sie durchsichtig, sind aber genau zu erkennen. Den Lichtkunstfotografien wohnt etwas Zauberhaftes inne", schwärmt Curtis Briggs. "Es ergeben sich Bilder, die zwar die Wirklichkeit abbilden, aber es gibt sie so in der Wirklichkeit nicht", sagt der Münchner Galerist, der früher für ARD und ZDF arbeitete und selbst fotografiert. JanLeonardos Nachtaufnahmen sehen zwar aus, als ob sie bei Tag entstanden wären. Aber es gibt nicht den geringsten Schattenflecken, und jedes Detail, egal ob es sich ganz im Vordergrund befindet oder weit im Hintergrund, ist haarscharf zu sehen.

Auf die Lichtkunstfotografie ist JanLeonardo Wöllert übrigens durch einen reinen Zufall gestoßen, als er im Jahr 2000 bei einer nächtlichen Fotosession in einem Salzspeicher im Hafen von Bremen versehentlich eingeschlossen wurde. Als er dies bemerkt hat, hat er seine Speicher-Umgebung mit der Taschenlampe abgeleuchtet und hat dabei vergessen, seine Kamera auszuschalten. Als er dann das Ergebnis dieser Zufallsaufnahme betrachtete, ging ihm ein "Wow" durch den Kopf. "Das sind ja unglaubliche Lichteffekte." Daraufhin machte er sich daran, dieses Verfahren zu verfeinern. Heute ist er mit seiner Technik bei großen Firmen ein gefragter Mann. "Über die Technik Bescheid zu wissen und eine entsprechende Fotoausrüstung reicht aber nicht", so betont Briggs, "um Aufnahmen von der Qualität eines JanLeonardo hervorzubringen." Es gehört auch ein hohes Maß an Erfindungsgeist und Kreativität dazu. Der Erlös, die die Aufnahmen einbringen werden, kommen übrigens voll und ganz der Kurt-Hahn-Stiftung zugute. Denn außer dem Verzicht von JanLeornardo auf ein Honorar übernahm die Schule Schloss Salem die Reise- und Aufenthaltskosten, und Curtis Briggs wird die Produktionskosten für die etwa eineinhalb auf einen Meter großen Abzüge übernehmen.

Das Equipment

Kamera: Sony A7RII

Objektiv: Sony/Zeiss 24-70F4ZA0SS

Lampe: Walther Pro XL 3000 R

Belichtungszeit: 466 Sekunden

Blende: F 10

Die Kosten für diese Ausrüstung belaufen sich auf rund 7500 Euro.

