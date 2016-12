Fahrer flüchtet nach Beinahezusammenstoß in Salem

Weil er einem entgegen kommenden Auto ausweichen musste, geriet ein Autofahrer zwischen Neufrach und Weildorf auf den Grünsten, sein Auto wurde beschädigt.

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 1.15 Uhr fuhr ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug auf der Kreisstraße 7759 von Weildorf in Richtung Neufrach. Kurz vor dem Ortseingang Neufrach kam ihm ein bisher unbekannter Autofahrer auf seiner Fahrspur entgegen. Um eine Frontalkollision zu vermeiden, steuerte der Autofahrer sein Fahrzeug in den Grünstreifen. Der entgegenkommende Autofahrer setzte nach Angaben der Polizei seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Auto des Geschädigten wurde erheblich beschädigt. Es entstand laut Pressebericht der Polizei ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 1500 Euro. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Zeugen der Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Überlingen, Telefon 0 75 51/80 41 00, in Verbindung zu setzen.