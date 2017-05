vor 18 Stunden Peter Schober Salem FC Rot-Weiß Salem will Kunstrasenplatz

Der FC Rot-Weiß Salem will seine zentrale Sportstätte am Schlossseestadion um einen Kunstrasenplatz erweitern und dafür zwei bestehende Trainingsplätze an die Gemeinde abgeben. Das Vorhaben wurde jetzt erstmals im Gemeinderat beraten. Unterschiedliche Ansichten zeichneten sich über die Folgenutzung des Sportplatzes in Neufrach ab.