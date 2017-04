Salem Erster Pilgerzug durch die Pfarrgemeinde kommt gut an

40 Pilger kamen unter dem Motto "Wege entstehen, indem wir sie gehen" zum ersten Pilgerzug durch die Pfarrgemeinde. Die Idee hatte Christa Hasenbrink.

Salem (mt) Die Freude in der Pfarrgemeinde Salem-Heiligenberg war groß über den gelungenen Auftakt des ersten Pilgerzuges. 40 Pilger kamen unter dem Motto "Wege entstehen, indem wir sie gehen". Gut ein Viertel waren Kinder und Jugendliche. Dekan Peter Nicola begrüßte die bunte Gruppe im Salemer Münster. Zu Füßen des Heiligen Jakobus, dem Schutzpatron der Pilger, gab er den Pilgern im Alter von zwei bis 82 Jahren den Pilgersegen. Alle bekamen auf ihren Weg das Zeichen der Pilger, eine Jakobsmuschel, und zehn Bohnen mit. Jeder sollte eine Bohne von der rechten in die linke Tasche wandern lassen, sobald er etwas sah oder dachte, das ihn berührte. Die Kinder pflanzen am Ende ihre Bohnen in Blumentöpfe.

Die erste Station war Weildorf. Dekan Nicola stellte den dortigen Kreuzweg vor. Für die Kinder war das die Gelegenheit, sich ein Pilgerstab zu schnitzen. Weiter ging es nach Beuren. Dort bestaunte und hörte die Schar die neue Orgel in der Kirche Sankt Ulrich. Sie war die Woche zuvor feierlich eingeweiht worden. Auf der Strecke nach Altenbeuren sammelten die Kinder Reisig. Bei Kaffee und Kuchen an der Antoniuskapelle wurde aus dem Reisig ein Pilgerkreuz gebunden und mit Fürbitten bestückt. Beim Tragen des Kreuzes auf dem Weg zurück zum Münster wechselten sich die Kinder ab. Das Kreuz wird bei der Kommunionsfeier der Pilgerkinder dabei sein. Nach 14 Kilometern Pilgerweg kam die Gruppe erschöpft, aber zufrieden im Pfarrgemeindehaus der Münsterpfarrei an. Den Abschluss der Pilgerschaft bildete das gemeinsame Pilgeressen: Linsensuppe mit Saiten.

Die Idee zu einem Pilgerzug durch die Pfarrgemeinde hatte Christa Hasenbrink. Der Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit Salem-Heiligenberg suchte neue Wege, ihre Mitglieder näher zusammenzuführen, aber auch Kinder und Jugendliche anzusprechen. Bis 2015 waren die Pfarrgemeinden Frickingen-Heiligenberg und Salem eigenständig, bevor sie in der Seelsorgeeinheit Salem-Heiligenberg zusammen geschlossen wurden.