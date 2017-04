Salem Einsatznachsorgedienst: Seit zehn Jahren Hilfe für die Seele

Der Einsatznachsorgedienst Bodenseekreis hat sein zehnjähriges Bestehen gefeiert. Die psychosoziale Betreuungsmöglichkeit für Rettungskräfte hat sich fest im Kreis etabliert.

Mit einer kleinen Feier im Salemer Rotkreuz-Heim hat der Einsatznachsorgedienst (END) Bodenseekreis auf sein zehnjähriges Bestehen zurückgeblickt. Er hat sich die direkte Betreuung von Mitgliedern der verschiedenen Hilfsorganisationen auf die Fahne geschrieben, wenn sie besonders belastende Einsätze hinter sich haben. Für diesen Dienst könne man nicht genug danken, sagte Kreisbrandmeister Henning Nöh im Namen aller Hilfsorganisationen. "Dass Einsatzkräfte bei der Ausübung ihrer Hilfs- und Rettungsdienste nicht nur der Gefahr ausgesetzt sind, sich am Körper zu verletzen, sondern in grauenvollen Situationen auch an der Seele, daran hat man früher gar nicht gedacht", erklärte Kreisbrandmeister Nöh. Derartige Überlegungen hätten bei den Hilfsorganisationen so richtig erst nach dem verheerenden ICE-Unglück von Eschede im Jahr 1998 Eingang gefunden.

Dies bestätigte der Tettnanger Diakon Martin Bernhard. Begriffe wie Stressmanagement oder psychosoziale Notfallversorgung seien bis dahin innerhalb der Hilfsorganisationen Fremdwörter gewesen. Im Bodenseekreis wurden sie aber relativ früh schon verstanden. Der Bodenseekreis, so rief Christian Gorber, Pressesprecher des Kreisfeuerverbandes, in Erinnerung, sei einer der ersten Landkreise gewesen, der den psychosozialen Notfalldienst in das Rettungswesen integriert habe. Christian Gorber zählte zu den Pionieren des END Bodenseekreis. Nach zehnjähriger Erfahrung stellte er mit einer Portion Stolz fest: "Es war der richtige Weg.

" Denn verheerende Unfälle mit Toten und Schwerverletzten oder ein Brand, der es den Feuerwehrleuten unmöglich gemacht habe, zu einer im Dachgeschoss eingeschlossenen Person vorzudringen, gingen eben nicht spurlos an einem vorbei.

Im Gegensatz zu Feuerwehreinsätzen, wo er wisse, dass alle gut ausgebildet seien und die richtige Strategie beherrschten, habe er sich zu Einsatznachsorgedienst-Einsätzen immer mit Herzklopfen und dem Stoßgebet "Gott, hilf mir" auf den Weg gemacht. Die Rückmeldungen aus den Hilfsorganisationen hätten ihn aber immer wieder stark gemacht. "Die Einsatzkräfte haben die Interventionen immer als sehr hilfreich empfunden", erklärte Gorber. Der evangelische Pfarrer Michael Schauber aus Owingen räumte in seiner Ansprache mit der Vorstellung auf, dass Rettungskräfte ein so dickes Fell hätten, dass sie alles, womit sie konfrontiert würden, abschütteln könnten. "Ab einer gewissen Schwelle wird es schwierig, alles selbst zu verarbeiten", sagte Pfarrer Schauber. "Wenn Schock und Trauer im Herzen sitzen, dann braucht es menschliche Nähe." Dann brauche der Betroffene jemand, bei dem er sein Herz ausschütten könne. Wie Christian Gorber es auch aus eigenen Erfahrungen beschrieb, genüge da ein Kasten Bier in der Runde nicht mehr, um alles, was einem wie ein Kloß im Hals stecke, hinunterzuspülen. "Wir fangen mit menschlicher Zuwendung die auf, die ihr Gleichgewicht bei einem fürchterlichen Einsatz verloren haben", erklärte Pfarrer Schauber. "Wir sind in zehn Jahren zu einem tollen Team zusammengewachsen", resümierte Diakon Martin Bernhard. Kreisbrandmeister Nöh überreichte ihm im Namen des Landkreises einen Gutschein für einen unbeschwerten Kameradschaftsabend.

Einsatznachsorgedienst

Der Einsatznachsorgedienst Bodenseekreis ist eine Kooperation der Kirchen und der verschiedenen Hilfsorganisationen. Das Team besteht aus 16 Personen. Acht von ihnen sind psychosoziale Fachkräfte wie Notfallseelsorger oder Psychologen. Die anderen acht sind Mitglieder aus den Hilfsorganisationen, die eine spezielle Ausbildung für den Einsatznachsorgedienst durchlaufen haben. Der Einsatznachsorgedienst wird in besonders belastenden Rettungseinsätzen aktiv. In den zurückliegenden zehn Jahren war dies nach 31 Einsätzen der Fall. Dabei wurden 420 Einsatzkräfte betreut.