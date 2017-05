Heiligenberg Ein besonderer ökumenischer Gottesdienst im Salemer Münster feiert die Ökumene

Der anglikanischer Truro Chathedral Choir aus England gestaltet das Hochamt und stellt gemeinsame liturgische Elemente der beiden Konfessionen in den Mittelpunkt.

Salem – Zahlreiche Gottesdienstbesucher haben im voll besetzten Salemer Münster ein ergreifendes Hochamt unter Mitwirkung des renommierten Truro Cathedral Choir und damit Ökumene der besonderen Art erlebt. Truro ist eine Stadt mit knapp 20 000 Einwohnern in der Grafschaft Cornwall, Südengland. Nach Salem kamen 16 Knaben sowie 13 Erwachsene, sogenannte Lay Vicars und Choral Scholars, allesamt ausgebildete Stimmen. Dekan Peter Nicola zelebrierte die überaus festliche Messe zusammen mit Reverend Roger Bush, Dean of Truro Cathedral, Reverend Peter Walker, Canon at Truro Cathedral und Diakon Werner Ströbele aus Bermatingen. Den Chor leitete Christopher Gray, Director of Music. Die Orgel spielte Simon Jacobs, Assistant Organist, Truro.

Die gemeinsame Messfeier vermittelte eine herzliche Stimmung und machte einerseits die umfassenden liturgischen Gemeinsamkeiten der römisch-katholischen und anglikanischen Konfessionen deutlich, die ja letztlich beide ihren Ursprung im römisch-katholischen Ritus haben. Erst nach der Abspaltung der Church of England im 16. Jahrhundert konnten sich eine eigenständige anglikanische Theologie und ein Ritus entwickeln. Dennoch: Introitus, Hymnen, Kirchenlieder, Messvertonungen, Lesungen, Predigt und einiges mehr kam den Gottesdienstbesuchern ganz vertraut vor, egal, ob in deutscher oder englischer Sprache. Nicola bedauerte jedoch in der Einleitung zum Gottesdienst, dass es leider noch nicht möglich sei, gemeinsam Eucharistie zu feiern und drückte seine Hoffnung aus, dass dies eines Tages einmal möglich sein würde.

Der Truro Cathedral Choir war ein erhebendes Erlebnis. Schon der Klang der lupenreinen Knabenstimmen alleine oder im Wechsel mit den Männerstimmen machte hörbar, wie beispielsweise zu Johann Sebastian Bachs Zeiten Kirchenchöre geklungen haben müssen, da damals Frauenstimmen noch nicht üblich waren. Die saubere Intonation des Chores begeisterte. Hinzu kam die etwas andere Singtradition der Briten, die, gleichermaßen wie das Orgelspiel, oft deutlich ausdrucksstärker ist, freilich neben einer ebenso gepflegten zarten Dynamik.

Deutlich wurde die Expressivität im "Gloria" des zeitgenössischen Komponisten Jonathan Dove. Ein eher zarter Ausdruck war beim "Sanctus und Benedictus" und "Agnus Dei" von William Byrd zu hören. "Wir haben eine spezielle, andere Tradition des Chorsingens in England und wir möchten die Menschen in Deutschland an der englischen, aber auch europäischen Musik teilhaben lassen", erklärte Christopher Gray im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Eine kirchenmusikalische Besonderheit war Russell Pascoes "Paderan Arleth", eine "Vater unser"-Vertonung in cornischer Sprache. Zum Auszug improvisierte Simon Jacobs an der historischen Schwarz-Orgel zum Thema des Kirchenlieds "Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren". Am Nachmittag war der Chor nochmal im "Choral Evensong" zu hören, eine Liturgieform, die auch in Deutschland zunehmend an Beliebtheit gewinnt.

Der Chor

Der Truro Cathedral Choir wurde 1880 gegründet und umfasst zwölf erwachsene Profisänger, die entweder von 18 Buben (acht bis 13 Jahre) oder 18 Mädchen (13 bis 18 Jahre) begleitet werden. Die Kinder und Jugendlichen bekommen an den der Kathedrale angeschlossenen Schulen ihre schulische und musikalische Ausbildung. Sieben Gottesdienste pro Woche werden vom Chor musikalisch gestaltet. Dazu kommen regelmäßige Konzerte, Rundfunkübertragungen, Tourneen und CD-Aufnahmen. Namhafte britische Komponisten schreiben für den Chor. (bc)