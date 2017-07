vor 53 Minuten Peter Schober Salem Ehrung für treue Salemer Blutspender

Rund 480 Liter Blut haben im Lauf der Jahre jene 23 Frauen und Männer gespendet, die Bürgermeister Manfred Härle im Rahmen der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Dienstagabend geehrt hat. Acht von ihnen haben bereits 75 Blutspenden auf ihrem Konto. Demgegenüber steht aber die Tatsache, dass die Anzahl der Erstspender in den vergangenen Jahren drastisch eingebrochen ist, wie Johann Thum erklärte, der in der Rotkreuz-Bereitschaft Salemertal für die Organisation der Blutspendetermine zuständig ist.