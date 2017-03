Salem Durchschnittsmann mit überdurchschnittlicher Comedy

Jens Heinrich Claassen begeistert sein Publikum mit dem Programm über den durchschnittlichen Mann.

Salem (lko) Jens Heinrich Claassen sorgte für einen witzigen Comedyabend im Prinz-Max-Saal in Neufrach. Gleich zu Beginn begrüßte er sein Publikum mit allerhand Witzen. Geschickt suchte er die Verbindung zu den Zuschauern, bat um Interaktion, versicherte aber sogleich, dass keiner auf die Bühne müsse, so was mache er nicht. Er hielt Wort und das Publikum dankte es ihm, indem es aktiv mitmachte.

Sein neues Programm heißt "13 Zentimeter – aus dem Leben eines durchschnittlichen Mannes". Und wie es schon in der Vorankündigung heißt, ging es nur ein klein wenig um Sex. Ein Lied lang, etwa dreieinhalb Minuten ging es ganz sanft unter die Gürtellinie und dann blieb es "züchtig". Im Vordergrund ging es um den durchschnittlichen Mann, in diesem Fall Claassen selbst. Er wolle den Durchschnitt feiern, denn der Durchschnitt sei ja nicht schlecht, er sei eben durchschnittlich. Selbstironisch fügte er aber ein, dass er "Schnarchen könne wie ein Weltmeister" und auch schwitzen könne er überdurchschnittlich gut. Politisch korrekt ausgedrückt sei er ein "Mensch mit Transpirationshintergrund". Er erzählt über seine Kindheit, seinen Werdegang, wird ganz kurz ernst, als er von seiner Angst berichtet, den sicheren Beruf aufzugeben, um Künstler zu werden, und dass er nun "von Herzen gerne Komiker ist". Immer wieder kokettiert er mit seinem Gewicht, lacht über sich selber und kichert schelmisch, wenn die Zuschauer mitmachen. Grinsend veröffentlicht der Single seine Handynummer, bittet die anwesende Presse, seine Partnersuche abzudrucken und klagt Mitleid erweckend, über seine angebliche Einsamkeit.

An seinem Klavier, auf dem er nur C-Dur spielen kann, "weil ich die schwarzen Tasten nicht verstehe", wie er schmunzelt erklärt, singt er eigene Texte zu bekannten Melodien. Dazu nimmt er Autofahrer, Singlebörsen oder Handynutzer gleichermaßen aufs Korn. Er bleibt dabei aber immer freundlich, wird nie bösartig oder zotig. Claassen hat Spaß an seinem Auftritt. Er unterhält das Publikum nicht einfach nur, sondern er unterhält sich mit seinen Zuschauern.

Der sympathische Künstler ist auch ein Sprachartist. Zungenbrecher sang er in einem atemberaubendem Tempo und dies nicht nur auf Deutsch, sondern gleich in mehreren Sprachen. Auch mit Zahlen kann er umgehen, so sang er die Zahl Pi mit 115 Nachkommastellen. Die Zuschauer durften die Genauigkeiten überprüfen. Sein Improvisationstalent bewies der Komiker im zweiten Teil. Aus dem Stegreif komponierte er ein Lied aus zugerufenen Begriffen, wie Palindrom, Schildkröte und Erdogan. Auch bei der Beantwortung der in der Pause aufgeschriebenen Fragen, hatte er die Lacher ständig auf seiner Seite. Weil die Zuschauer so schön mitgesungen hatten, gab er noch eine Zugabe. "Ihr seid so ein guter Chor, ich habe Gänsehaut", lobte der Künstler. Mit lang anhaltendem Applaus ging ein vergnüglicher Abend zu Ende.