Salem Drei Chöre führen gemeinsam großes Werk auf

Die Johannespassion von Heinrich Schütz wird von Chören, Solisten und Instrumentalisten im Münster Salem aufgeführt.

Salem (fw) Die Karfreitagsliturgie im Salemer Münster wird mit der Erinnerung an die Aufführung der Johannespassion des Komponisten Heinrich Schütz verbunden bleiben: "Historia des Leidens und Sterbens unseres Herrn und Heilands Jesu Christi nach dem Evangelisten Johannes" (SWV 481). Schütz hat dieses geistliche Chorwerk im Jahr 1666 komponiert. Drei Kirchenchöre aus der Gemeinde Salem – aus Beuren, Neufrach sowie dem Münsterchor Salem – haben gemeinsam mit Solisten und Instrumentalisten dieses große und die Zuhörer fesselnde Werk unter der Gesamtleitung der Chorleiterin des Salemer Münsterchores, Edith Schwarz, aufgeführt.

Auf Wunsch von Pfarrer und Dekan Peter Nicola sollte die Aufführung nicht als Einzelkonzert erfolgen, sondern ganz bewusst innerhalb und in Verbindung mit der Liturgie am Karfreitag, deren Hauptinhalt – Prozess und Leidensweg Jesu bis zu seinem Tod am Kreuz – in der eindrucksvollen Vertonung mit dem gesanglichen Blick in das damalige Geschehen in Jerusalem mit Jesus und seinen Jüngern, mit den Juden und mit der politischen Macht der Römer. Für die drei Kirchenchöre waren seit Anfang des Jahres unter ihren Chorleitern Edith Schwarz (Münsterchor Salem), Hans-Peter-Schütz (Beuren) und Winfried Neumann (Neufrach) die Choranteile der Johannespassion zentraler Schwerpunkt ihrer Probearbeit. Am Projekt "Passion" haben auch Gastsänger ihr Interesse gezeigt. In vier gemeinsamen Proben und einer Hauptprobe im Münster unter der Leitung von Edith Schwarz erfolgte dann der Feinschliff für die Aufführung am Karfreitag, die zum Passionsgeschehen tiefe Ergriffenheit der Zuhörer im Münster hervorrief. Gemeinsamer liturgischer Gesang der Chöre passt als Konsequenz auch zur größeren pastoralen Struktur der katholischen Pfarrgemeinden in den neuen Seelsorgeeinheiten.

Aufführende: Kirchenchöre aus Beuren, Neufrach und Salem, Instrumentengruppe und Solisten für die Rollen des Jesus (Peter Strecker) des Evangelisten (Johannes Frisch), der Magd (Angelika Arnold), des Pilatus (Markus Neuendorf), des Knechts (Hans-Peter Schütz) und des Petrus (Ulrich Wolf). Die Gesamtleitung hatte Edith Schwarz übernommen.