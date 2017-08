Salem Doppelsieg bei Schafschurmeisterschaft: Salemer scheren am besten

Die Salemer Emanuel Gulde und Felix Riedel holen einen Doppelsieg bei der Deutschen Schafschurmeisterschaft in Grasbeuren. Knapp 10 000 Besucher strömen am Wochenende zu den Wettkämpfen. Die Organisatoren ziehen ein positives Fazit.

Die 16. Deutsche Schafschurmeisterschaft geht erneut an Lokalmatador Emanuel Gulde. Bei den Wettkämpfen in seinem Heimatort holte sich der Salemer Scherer seinen vierten Titel in Folge. Felix Riedel, ebenfalls aus Salem, wurde zweiter und verwies Rainer Blümelhuber aus Bayern auf den dritten Platz. Das Finale um die Deutsche Meisterschaft am Sonntagabend war das große Finale der drei aufregenden Wettkampftage in der Herter-Halle in Grasbeuren.

Knapp 10 000 Besucher, so schätzen die Organisatoren, sind am Wochenende nach Salem geströmt. Am Samstag war die Halle komplett mit Biertischgarnituren belegt. Am Schlusstag wurde wegen des großen Besucherandrangs das mittlere Drittel der Tischreihen entfernt. So saß das erste Drittel der Besucher, das zweite stand und das hintere Drittel stand auf den Bänken, um das Spektakel auf der Bühne zu verfolgen. Die Bühne heißt bei den Schafscherern Stand und ist in vier Boxen aufgeteilt. Einige Scherer haben ihre Fanclubs mitgebracht. Sobald sie ein Schaf fertig geschoren haben, kommen weitere Anfeuerungsrufe. Im gesamten ist das Publikum fair, belohnt die Sportler mit viel Applaus.

Die beiden Moderatoren Majerus Berthold und Michael Gertenbach kommentieren fachkundig das Geschehen. Sie weben viele Erklärungen ein, denn die Mehrheit der Zuschauer sind keine Fachleute – und die Regeln sind für Aussenstehende kompliziert: So ist die Zeitnahme etwa erst der dritte Faktor, der über Sieg und Niederlage entscheidet. Freizeitscherer Daniel Geiling aus Schweinfurt klärt auf: "Die Wertung erfolgt über Strafpunkte für das Nachziehen beim Scheren, die Sauberkeit der Schur und erst dann kommt die Zeit".

Geiling ist seit vier Jahren Scherer, im Hauptberuf ist der Elektriker. Nach der letzten Bayerischen Meisterschaft ist die Meisterschaft in Salem erst sein zweiter Wettkampf. Er startet bei den Junioren und hat es gleich ins Finale geschafft, zusammen mit seinem Cousin Michael Hümmer. Der Onkel ist auch dabei. Der hat allerdings 32 Jahre Schurerfahrung. Die Scherer-Familie aus Schweinfurt schert die Schafe auf einem kleinen Podest, die Methode heißt Bankschur. Das Gegenteil ist die Bodenschur, auch neuseeländische Schur genannt. "Die Neuseeländer sind zwar schneller, aber wir sind sauberer im Endergebnis". So war Geiling auch nicht der Schnellste in seinem Vorlauf, aber der Sauberste mit seiner Schur. Das hieß weniger Strafpunkte und brachte ihm die Teilnahme im Finale ein.

Über die Strafpunkte entscheiden die Richter. Fünf sind auf dem Stand und haben während der Schur ein achtsames Auge auf den Händen der Scherer. Richter Richard Stock demonstriert am eigenen Körper mit seinen Fingern wie das Schaf geschoren wird. "Erste und zweite Bahn am Bauch runter, dann die Seiten. Drei, vier, fünf." Es sind Stocks sechste Deutsche Meisterschaften. Schon früh hatte er mit Schafen zu tun. Sein Vater hatte eine Schäferei gegründet. Er selbst ist nun Wollhändler und in seiner Freizeit Richter bei Schurwettkämpfen. "Wir wollen internationalen Standards gerecht werden." So sind Richter aus neun Schurnationen vor Ort. Die Richter auf dem Stand sind nicht die Einzigen, die Strafpunkte vergeben. Was das Publikum nicht sieht: Jedes Schaf wird nach der Schur noch einmal beurteilt. Finden die Richter Verletzungen, gibt es viele Strafpunkte.

Während die Scherer in der Halle gegen Strafpunkte und Zeit scheren, herrscht vor der Halle eine Volksfeststimmung. Die Musikkapelle des Neufracher Musikvereins spielen zum Frühschoppen auf. Die Handballer der HSG Mimmenhausen-Mühlhofen und der Fanfarenzug Salem haben die Bewirtung übernommen. Es gibt eine Maschinenausstellung und die Besucher können das Handwerk des Wollspinnens ausprobieren. Für die Kinder ist eine Strohhüpfburg aufgebaut. Das Gelände ist voll. Nach den Regengüssen der ersten beiden Tage scheint wieder die Sonne. Aus der Halle wehen Anfeuerungsrufe und Applaus nach draußen.

Angesichts dieser tollen Stimmung zieht Organisatorin Anette Wohlfahrt vom Landesschafzuchtverband nach den drei Tagen ein überaus positives Fazit: "Es war eine tolle Veranstaltung mit hochkarätigen Schafscherern, die vor allem mit der Qualität der Schur gepunktet haben.

Videos

Die Ergebnisse

Profiklasse Schafschur: 1. Emanuel Gulde; 2. Felix Riedl; 3. Rainer Blümelhuber

1. Emanuel Gulde; 2. Felix Riedl; 3. Rainer Blümelhuber Mittelklasse Schafschur: 1. Simon Mogg; 2. Robert Hagenreiner; 3. Sven Voigt

1. Simon Mogg; 2. Robert Hagenreiner; 3. Sven Voigt Juniorklasse Schafschur: 1. Leonhard Mück; 2. Michael Hümmer; 3. Lars Voigt

1. Leonhard Mück; 2. Michael Hümmer; 3. Lars Voigt Blade /Handschere: 1. Michael Gertenbach

1. Michael Gertenbach Woolhandling/Wollsortierung: 1. Stefanie Kauchuss; 2. Cordula Ihring; 3. Sarah Plogmann

Im Video-Interview mit dem SÜDKURIER erklärt Lokalmatador Emanuel Gulde aus Salem, worauf es bei der Schafschur ankommt, wie wichtig der Umgang mit dem Tier ist und was das Besondere an der Veranstaltung in Salem ist:Impressionen aus Salem im Video sehen Sie hier: