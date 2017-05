Salem Die schwierige Suche nach Ausgleichsflächen  GOL-Fraktion spricht über Kompensationspool

Die Grüne offene Liste (GOL) hatte erstmals zu einer öffentlichen Fraktionssitzung eingeladen. Diskutiert wurde über Ausgleichsflächen, Ökopunkte und den möglichen Beitritt zum Regionalen Kompensationspool Bodensee-Oberschwaben.

Was in Überlingen längst üblich ist, Fraktionssitzungen auch öffentlich abzuhalten, hat in Salem nun auch die Grüne offene Liste (GOL) erstmals praktiziert. Allerdings mit äußerst mäßiger Zuhörerresonanz. Obwohl mit dem von der Gemeinde beabsichtigten Beitritt zu der in öffentlicher Hand befindlichen Gesellschaft Regionaler Kompensationspool Bodensee-Oberschwaben (Reko) ein recht interessantes Thema auf der Tagesordnung stand. Hauptaufgabe der Reko ist die Erwirtschaftung von Ökopunkten, die bei der Ausweisung von neuen Baugebieten als Ausgleich für Eingriffe in die Natur erforderlich werden. Praktisch bedeutet dies: Wenn der Natur an einer Stelle etwas genommen wird, muss ihr an einem anderen Ort eine ökologische Aufwertung zuteilwerden.

Grundsätzlich befürwortet die GOL die Ausweisung von Ausgleichsflächen auf der eigenen Gemeindegemarkung. "Wir wissen aber auch", sagte Hedi Christian, die Vorsitzende des Grünen-Ortsverbandes, "dass dies nicht immer einfach ist." Deshalb sprach Gemeinderat Ralf Gagliardi auch von einem schwierigen Abwägungsprozess. Hilfestellung für ihre Entscheidung erwartet sich die GOL von den Informationen von Wilfried Franke, dem Direktor des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben. Ihn hat die Gemeindeverwaltung für eine der nächsten Gemeinderatssitzungen eingeladen.

"Es sind noch viele Fragen offen", meinte Gemeinderätin Ulrike Lenski. Zum Beispiel: Wie werden die einzelnen Kommunen von der Reko mit Ökopunkten bedient? Oder: Wie wird die Ausweisung von Ausgleichsflächen ökologisch begleitet? Ulrike Lenski räumte zwar ein, dass die Ausweisung von Ausgleichsflächen für eine Gemeindeverwaltung ein aufwendiges Verfahren sei. Andererseits gab sie zu bedenken, dass der Gemeinderat nicht mehr entscheiden könne, wie Ökopunkte generiert würden, wenn die Ausweisung von Ausgleichsflächen aus der Hand gegeben werde. Daher gilt es ihrer Auffassung nach, sich erst einmal auch Gedanken darüber zu machen, wie die Gemeinde Ökopunkte sammeln könnte, ohne der Landwirtschaft Nutzflächen zu entziehen. Als Beispiel führte sie einen Waldbesitzer an, der wegen des geringen Ertragspotenzials seines Waldbestandes auch bereit wäre, einen Au- oder Bannwald anzulegen. Gemeinderat Sebastian Günther sah auch ein Potenzial für Ökopunkte in der Flachdachbegrünung von großen Gewerbebauten. Man solle die Lasten nicht immer nur auf die Schultern der Landwirte schieben, betonte er.

Derlei Überlegungen waren ganz im Sinne von Hubert Einholz, dem Vorsitzenden des örtlichen Bauernverbandes. "Wir Landwirte müssen immer zwei Mal bluten", beklagte er. "Einmal für das Bauland selbst, und dann noch für die Ausgleichsfläche." Deshalb hielt der Neufracher Landwirt die Idee des Reko-Konzepts für gar nicht so übel. "Mir ist es lieber", erklärte er, "wenn meinetwegen in Wurzach ein Moor ökologisch weiter aufgewertet wird, als wenn hier eine gute Ackerfläche zur Streuobstwiese umgemodelt wird. " Am liebsten sähe Einholz den Hebel aber schon bei der Ausweisung von neuem Bauland angesetzt: "Man könnte manches anders steuern, damit der Flächenverbrauch nicht so ins Uferlose läuft." Exemplarisch verwies er auf die Parkplätze bei den Salemer Discountern. Hedi Christian hielt es deshalb für sinnvoll, wenn die Gemeinde ein Flächenmanagement einführen würde. Auch, um zu eruieren, wo Möglichkeiten für die Generierung von Ökopunkten bestünden. Dabei kam die Sprache auch auf das geplante Ausgleichsprojekt Weitwiesen bei Mittelstenweiler, wo an die Ansiedlung einer Kiebitzkolonie gedacht ist.

Reko GmbH

Die Firma Regionaler Kompensationspool GmbH (Reko) wurde 2014 gegründet. Zweck dieser zu 100 Prozent in öffentlicher Hand befindlichen Gesellschaft ist die Deckung des Naturausgleichsbedarfs der beteiligten Städte und Landkreise. Bisher ist die Reko, deren Geschäftsführer der Direktor des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben, Wilfried Franke, ist, begrenzt auf den Verdichtungsraum Ravensburg-Friedrichshafen. Jetzt will sich die Reko auch auf das Umland ausdehnen. Den Kommunen der Landkreise Ravensburg und Bodenseekreis wurde deshalb der Beitritt angeboten. Die Gemeinde Salem müsste dafür rund 90 000 Euro einbringen.

Das Projekt Weitwiesen

Für das Gewann Weitwiesen wurde ein Maßnahmenkonzept zur Schaffung neuer Lebensräume für Kiebitz und Laubfrosch erarbeitet. Beide gehören zu den stark gefährdeten Arten. Wie Bürgermeister Manfred Härle auf Nachfrage des SÜDKURIER mitteilt, wurde Ende vergangenen Jahres beim Landratsamt der naturschutzrechtliche Antrag zur Umsetzung des Projekts eingereicht. Sobald die Genehmigung vorliege, könne mit der Umsetzung der Maßnahme auf einer Fläche von 6,6 Hektar begonnen werden. Diese Flächen seien von der Gemeinde bereits erworben worden. Voraussetzung für die Ansiedlung des Kiebitzes ist, wie Bürgermeister Härle erklärt, die Entfernung von Gehölzen und Vernässung der Flächen. Zur Laichzeit des Laubfrosches werden einzelne Flachgewässer angelegt, um die Larvenentwicklung sicherzustellen. Mit der ganzjährigen Beweidung mit geeigneten Rinderrassen soll zudem ein erneutes Bewachsen der Grünflächen verhindert werden.