Salem Die Pläne fürs neue Rathaus werden detaillierter

Das in der Neuen Mitte geplante Rathaus nimmt mit kleinen Schritten über den Rohentwurf des spanischen Büros "Estudio Gonzalez arquitechtos", das den europaweit ausgeschriebenen Architektenwettbewerb gewonnen hat, detailliertere Formen an.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Architektin Noa Gonzales und Silke Schönthaler vom Stuttgarter Büro Kubus 360, das von der Gemeinde mit der Projektsteuerung beauftragt wurde, gaben in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats einen Sachstandsbericht.

Für die Gemeinderäte war es nicht ganz einfach, den Ausführungen vonseiten des Büros "Estudio Gonzalez arquitechtos" zu folgen. Denn Noa Gonzales bekannte sich, der deutschen Sprache nicht sehr mächtig zu sein. Und auch die Dolmetscherin aus ihrem Büro zeigte sich darin nicht 100 Prozent sattelfest. Mit Dritthilfe von Bürgermeister Manfred Härle, der die Sachverhalte schon kannte, war es den Ratsmitgliedern letztendlich doch möglich, der Präsentation zu folgen.

Die vorgenommenen Plaungsverfeinerungen betreffen vor allem das Innenleben des Rathauses. Zum Teil wurden die Zuschnitte der Büros verändert, damit sie, wie Bürgermeister Härle erklärte, bei Bedarf von einem auf bis zu drei Arbeitsplätze aufgerüstet werden können. Im obersten Stockwerk wird ein Trauzimmer mit Blick auf den Schlosssee eingerichtet, das bis zu 40 Personen Platz bieten wird. Ferner wurden im obersten Stockwerk, wo sich auch der Sitzungssaal befindet, die Flure von 1,50 auf zwei Meter verbreitert. Schließlich werden nicht, wie in der Ursprungsplanung vorgesehen, drei Aufzüge installiert, sondern lediglich zwei.

Das Büro Kubus 360 ist für die Kosten- und Terminsteuerung zuständig. "Wir werden ständig die Kosten mit dem gesetzten Kostenrahmen abgleichen", erklärte Silke Schönthaler. Falls sich Abweichungen abzeichnen, werde der Gemeinderat unterrichtet, damit man Überlegungen anstellen könne, wie ein Ausgleich herbeigeführt werden könne. Für genauso wichtig hielt Schönthaler die Terminsteuerung, damit der Bauzeitenplan eingehalten werden könne. Bislang hat das Büro Verhandlungen mit den ersten Fachingenieuren geführt. Die sind nach Schönthalers Angaben so weit gediehen, dass diese jetzt ein Angebot einreichen können. Bereits am 24. Januar könne der Gemeinderat dann die Vergabe vornehmen. Im April kommenden Jahres steht dann die Freigabe der Vorplanung mit Kostenschätzung an. Als Ausführungsbeginn nannte Schönthaler April 2018.



Die Planung

Im künftigen Rathaus werden neben der Gemeindeverwaltung auch die Tourist-Info und die Gemeindebücherei untergebracht. Weiter wird eine öffentliche Tiefgarage mit 240 Stellplätzen gebaut. Der Verwaltungsteil mit dem Sitzungssaal ist mit 8,6 Millionen Euro veranschlagt, der Büchereiteil mit einer Million. Weitere 300 000 Euro dürften für die Tourist-Info anfallen, die bisher im Salemer Schloss untergebracht ist. Die Tiefgarage kommt auf etwa 1,8 Millionen Euro. Finanzielle Hilfe bekommt die Gemeinde vom Land. Aus dem Landessanierungsprogramm und dem Finanzausgleichsstock des Landes werden insgesamt vier Millionen Euro erwartet: 2,2 Millionen Euro für das Rathaus und 1,8 Millionen für die Tiefgarage. Die Fertigstellung ist bis zum Jahr 2020 angestrebt.