Salem Die Ortsgruppe von Amnesty International unterstützt mit Bücherflohmarkt die Arbeit für Menschenrechte

Ein Büchermeer ist in Salem-Neufrach zu sehen: Zehntausende Bände wurden angeboten, und alles für den guten Zweck.

Thomas Hummel von der Amnesty-International-Gruppe Meersburg-Salem-Markdarf ist hoch zufrieden. Wieder einmal ist die Beteiligung an dem Bücher-Flohmarkt seiner Gruppe sehr stark. Er geht von mehr als 300 Besuchern aus, die jeweils mehrere Bücher mitnahmen. Aber auch der Aufruf vor etwa zwei Monaten, Bücher zu spenden, trägt zum Gelingen des Bücher-Flohmarktes. Viele, die ihre Bücherschränke aufräumen wollten, haben ihre überzähligen Bücher bei seiner Gruppe abgegeben. Auch am Flohmarkttag selbst werden noch kistenweise antiquierte Bücher abgegeben. Die Tische in der Vorhalle des Prinz-Max-Saales sind schon zum überborden voll. Weitere Kisten voller Bücher lagern unter den Tischen. Ein Mekka für Leseratten und für Bibliophile.

Die Mitglieder der Amnesty-International-Gruppe (AI) versuchen so gut es geht, für Ordnung zu sorgen. Lücken in den Bücherreihen werden schnell aufgefüllt. Alle sind sie selbst Bücherliebhaber, können weiterhelfen, wenn man im Meer der zehntausend Bücher den Überblick verliert. Aber für viele Besucher ist genau das der Reiz – auf Schatzsuche sein, zwischen all den Kinderbüchern, Fremdsprachiger Literatur, Bildbänden, Taschenbüchern, Romanen, Sachbüchern. Beim Stöbern lassen sich die Büchernarren viel Zeit. Mit gesenktem Kopf und konzentrierten Augen gehen sie die Reihen ab. Aus denen werden die Bände gefischt, auf ihren Zustand hin überprüft, angelesen – und bestenfalls gekauft.

Zwischen fünfzig Cent und fünf Euro kostet ein Buch, je nach Größe, Exklusivität und Zustand. Mit dem eingenommenen Geld unterstützt die AI-Gruppe die Menschenrechtsarbeit der Dachorganisation.

Die Ortsgruppe Meersburg-Salem-Markdorf wurde Anfang der 1970er Jahre gegründet. Sie ist nach eigenen Angaben eine der ersten deutschen AI-Gruppen. Den Bücher-Flohmarkt veranstaltet die Gruppe um Thomas Hummel seit 15 Jahren, anfangs im Bildungszentrum Salem, seit 10 Jahren im Prinz-Max-Saal in Neufrach. Als zweite fixe Veranstaltung im Jahr betreiben sie einen Infostand am Meersburger Weihnachtsmarkt.