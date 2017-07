Salem Die Neufracher wollen ihren Sportplatz nicht hergeben

Weil der Spielbetrieb beim Schlossseestadion zentralisiert werden soll, will die Gemeinde die Kosten mit einem Teilverkauf des Neufracher Sportplatzes finanzieren. Diese Idee finden längst nicht alle Neufracher gut.

Das Informationsblatt, das in den vergangenen Tagen an die Salemer Haushalte verteilt wurde, hat eine klare Botschaft: "Sagen Sie Nein zur Bebauung der grünen Mitte Neufrach", so sein Titel. Es stammt vom Initiativkreis "Grüne Mitte Neufrach", der sich gegen die Pläne des Salemer Rathauses wendet, den Neufracher Sportplatz teilweise zu bebauen, wenn für den FC Rot-Weiß Salem beim Schlossseestadion ein weiteres Spielfeld angelegt wird.

Der Neufracher Sportplatz mit dem zugehörigen Clubheim ist in Besitz des SV Neufrach, dessen Fußballabteilung 1976 im damals neu gegründeten Verein Rot-Weiß Salem aufgegangen ist. Dieser strebt nun eine Zentralisierung seines gesamten Spiel- und Trainingsbetriebs beim Schlossseestadion an und möchte dort mit der Anlegung eines Kunstrasenplatzes ein zusätzliches Spielfeld schaffen. Als Finanzier setzt der RWS auf die Gemeinde. Nach Ansicht von Bürgermeister Manfred Härle lässt sich die angestrebte Zentralisierung aber nicht ohne eine Erweiterung und Modernisierung des dortigen Clubheims schaffen. Er spricht deshalb von einem Investitionsvolumen von bis 2,5 Millionen Euro. Durch eine teilweise Bebauung des Neufracher Sportplatzes schwebt ihm vor, das Vorhaben zum Teil durch den Verkauf von Bauplätzen zu refinanzieren. Auf dem verbleibenden Teil des Neufracher Sportplatzes sollen ein Kinderspielplatz und ein Bolzplatz angelegt werden.

Der Initiativkreis macht aber Front gegen eine Bebauung des Neufracher Sportplatzes. "Die 70-jährige Naturidylle und Begegnungsstätte dürfen nicht aufgegeben werden", heißt es in seinem Informationsblatt, der einzigartige Platz dürfe nicht verloren gehen. Dass sich auch ganz junge Leute für den Erhalt der grünen Lunge im Neufracher Ortskern einsetzen, freut ihn ganz besonders. "Wir müssen den SV Neufrach wieder aufleben lassen", sagt die 24-jährige Cornelia Weißmann im Rahmen eines Pressegesprächs. Ihren Angaben zufolge wurden in jüngster Zeit 25 neue Mitglieder für den SV Neufrach gewonnen. Durchweg junge Leute. "Wir wollen etwas anbieten, was Jugendliche anspricht", betont Cornelia Weißmann. Der Anfang wurde am vergangenen Samstag mit einem Völkerballturnier gemacht. An diesem Wochenende folgt ein Fußball-Grümpelturnier, das vom Musikverein Neufrach ausgerichtet wird. "Wir wollen Leben auf den Neufracher Sportplatz und ins Clubheim bringen", betont Cornelia Weißmann.

"Es gibt unzählige Nutzungsmöglichkeiten auf dem 12 000 Quadratmeter großen Gelände", glaubt Hugo Gommeringer. Ende Juni haben er und seine Mitstreiter die Gemeinderäte eingeladen, damit sie sich ein Bild machen können. "Wir wollen Überzeugungsarbeit leisten", beschreibt Gommeringer die Marschroute des Initiativkreises. Gute sachliche Argumente hält Siegfried Eisele für das beste Mittel. Er hat im stillen Kämmerlein auch schon Ideen entwickelt, wie der Sportplatz gestaltet werden könnte: in der östlichen Hälfte ein Kinderspielplatz und ein Bolzplatz, eingebettet in eine parkähnliche Anlage, in der westlichen Hälfte Raum für sportliche Aktivitäten.

Siegfried Eisele ist Mitglied des Rot-Weiß Salem und im Vorstand des Fördervereins. Er befürwortet das Zentralisierungsbestreben des RWS und auch das Anlegen eines Kunstrasenplatzes. "Aber eine Kopplung zwischen der Finanzierung des Kunstrasenplatzes und der Bebauung des Neufracher Sportplatzes, das geht nicht", bezieht er diesbezüglich eine ebenso klare Position.

Im SÜDKURIER-Gespräch äußerte sich Bürgermeister Härle ebenfalls zum Thema: "Ich unterstütze die Zentralisierung der Sportplätze am Schlosssee, für die es gute Gründe gibt. Es stellt sich aber auch die Frage, was mit dem Sportplatz Neufrach passiert, wenn er für den Spielbetrieb nicht mehr benötigt wird. Einen Bolz- und Spielplatz möchte ich auf jeden Fall erhalten. Für einen Teil der Fläche könnte ich mir durchaus auch eine Bebauung vorstellen."

Am Mittwoch, 12. Juli, will der Bürgermeister in einer Bürgerversammlung ab 19 Uhr auch das Thema Sportplatz zur Sprache bringen.