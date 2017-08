Salem Deutsche Schafschurmeisterschaften in Salem: Meister des Scherens gesucht

Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren, am 18. bis 20. August werden wieder rund 10.000 Besucher zwischen Buggensegel und Grasbeuren sehen, wie eine Schur gelingt und was mit der Wolle passiert. Florian Gulde organisiert die Veranstaltung, bei der sein Bruder Emanuel Gulde seinen vierten Titel holen will.

Schaf, Schäfer, am schärfsten: Bald finden bereits zum zweiten Mal die deutschen Schafschurmeisterschaften in Salem statt. Der Schäfer Florian Gulde unterstützt nach 2009 wieder den Landesschafzuchtverband Baden-Württemberg bei der Ausrichtung. Vom 18. bis 20. August dreht sich auf dem Firmengelände des Fuhrunternehmens Herter zwischen Buggensegel und Grasbeuren dann wieder alles rund ums Schaf. Interessierte können sich zeigen lassen, wie Profis an eine Schafschur herangehen und auch erleben, wie die bei der Schur gewonnene Wolle fachgerecht begutachtet und sortiert wird. 2009 kamen immerhin rund 10 000 Besucher zu der Veranstaltung, Schäfer Gulde rechnet erneut mit vielen Besuchern. Und auch für den Sieger hat er schon eine Prognose: Als Favorit auf den Titel gilt sein Bruder Emanuel Gulde, der sich zum vierten Mal in Folge den Sieg als Deutscher Schafschurmeister holen will.

Beim Wettkampf geht es um großes Können: Die Wettkampfrichter achten auf jedes Detail, es geht um Schnelligkeit und die Qualität der Schur. Wollreste dürfen nicht stehen bleiben und natürlich darf das Schaf nicht verletzt werden. "Alle Fehler werden in Strafpunkten gezählt. Je weniger Punkte ein Schäfer hat, desto besser", erklärt Gulde. Geschoren werden die Schafe in Leistungsklassen vom Amateur bis zum Profi. Die Profis scheren pro Runde fünf Schafe. Über die Vorrunden erarbeitet man sich das ersehnte Finale am Sonntag, das den Höhepunkt der Veranstaltung darstellt.

Möglichst stressarm scheren

Gulde hat selbst schon an mehreren Schafschurmeisterschaften teilgenommen. Das ist seiner Neugier geschuldet. "Ich wollte einfach wissen, wie Andere an das Scheren herangehen und mir dabei Tricks abschauen. Deshalb war ich ja auch in Australien und habe mir dort deren Technik angeschaut", erklärt er. Sein Ziel sei, das Schaf möglichst stressarm zu scheren.

Und wie kam es, dass aus dem Teilnehmer Florian Gulde der Organisator wurde? "Naja," sagt er und grinst, "wie das halt manchmal so ist." Er hatte erfolgreich an einer Meisterschaft teilgenommen, das Feierabendbier mit den anderen Schäfern schmeckte, die Laune war bestens und so wurde aus der Ablehnung im Laufe des Abends erst ein "vielleicht", dann ein "warum nicht" und schließlich ein "Ja". Wichtige Stütze für Gulde bei der Organisation der Meisterschaften ist Anette Wohlfahrt, Geschäftsführerin des Landesschaftzuchtverbands Baden-Württemberg. Sie steht ihm mit Rat und Tat zur Seite und ist aktiv an der Sponsorensuche beteiligt. Unterstützt wird Gulde auch vom Salemer Fanfarenzug, der die Bewirtung übernimmt. Neben den üblichen Getränken und Speisen gibt es als besonderen kulinarischen Höhepunkt die von Gulde selbst hergestellten Lammbratwürste.

Bruder will Titel verteidigen

Der Schäfer nimmt trotz all dem Stress rund um die Organisation selbst auch an der Meisterschaft teil. Die Platzierung ist für ihn nach eigener Aussage nicht so wichtig, er sieht das eher gemäß des olympischen Mottos: Dabei sein ist alles. Trotzdem hofft er natürlich auf einen vorderen Platz. Auf seinen Bruder Emanuel ist er mächtig stolz: "Ja, der kann schon etwas. Und er will natürlich wieder seinen Titel verteidigen."

Schafschur in Salem