Salem DLRG kämpft am Schlosssee für bessere Arbeitsbedingungen

Die Rettungsschwimmer am Schlosssee Salem, der in den Sommermonaten oft von tausenden Besuchern frequentiert wird, fühlen sich von Gemeinde und Betreiber im Stich gelassen. Die drei Parteien wollen sich noch im März zu einem konstruktiven Gespräch treffen.

Die Nutzung der Räumlichkeiten, die im neuen Sanitärgebäude im Freibad am Schlosssee als Wachstation vorgesehen sind, hat im Laufe des vergangenen Sommers zu heftigen Spannungen zwischen Bürgermeister Manfred Härle, dem Freibadbetreiber Bernd Hauser und der Salemer DLRG-Ortsgruppe geführt. Deren Vorsitzender Johannes Franck hat nun die augenblicklich herrschenden Zerwürfnisse, aufgrund derer Einsatzleiter Daniel Schmid das Handtuch geworfen hat, in der Mitgliederversammlung öffentlich angesprochen, gleichzeitig aber auch Hoffnung geäußert, dass es zu einer einvernehmlichen Lösung kommt. Noch für diesen Monat sei ein gemeinsames Gespräch zwischen den drei Parteien vorgesehen.

Der frühere DLRG-Vorsitzende und jetzige Kassenwart Karl Werkmeister führte die zunächst zwischen Freibadbetreiber Bernd Hauser und der DLRG aufgekommenen Spannungen darauf zurück, dass die Wachstation, in der auch Räumlichkeiten für den Freibadbetreiber vorgehalten werden, zu klein ausgelegt wurden. "Wir wurden erst in den Planungsprozess einbezogen, als kaum noch etwas zu ändern war", beklagte Vorsitzender Johannes Franck und schilderte in diesem Zusammenhang die Raumverhältnisse, als es noch das alte Kiosk- und Wachstationsgebäude gegeben hatte. "Da stand uns eine Garage zur Verfügung, die wir als Rückzugsort und Treffpunkt für unsere Wachgänger nutzen konnten." Auch im neuen Gebäude ist eigentlich ein solcher Aufenthaltsraum vorgesehen. "Im vergangenen Frühjahr haben wir uns mit Bernd Hauser über die Nutzung der Räumlichkeiten abgestimmt", erklärte Franck. An die getroffenen Abmachungen gehalten habe er sich allerdings nicht lange. "Eines Tages war uns sogar der Zugang zu unserem Raum versperrt", berichtete Franck. Gründe, was ihn störe, habe Hauser nicht genannt. Daraufhin habe die DLRG-Ortsgruppe für August und September die Übernahme von Wachdiensten abgesagt.

Im Herbst hat die DLRG-Führung Francks Ausführungen zufolge dann mit Bürgermeister Härle ein Gespräch geführt. Dabei habe er Planungsfehler bei der Konzeption des Wachgebäudes eingeräumt, aber betont, dass der Wachdienst Sache des Freibadbetreibers sei. "Dabei gibt es Badetage", erklärte Franck, "an denen sechs DLRG-Wachgänger voll beschäftigt sind." Deshalb sei er überzeugt, dass die DLRG am Schlosssee nicht überflüssig sei.

Bei Bürgermeister Härle blitzte die DLRG-Ortsgruppe nach Francks Bekundungen auch mit dem Vorschlag ab, auf eigene Kosten im Freibad eine Art Gartenhäuschen als Treffpunkt zu errichten, um die Raumfrage zu lösen. Wie Franck den Bürgermeister zitierte, soll dieser gesagt haben, man könne auch unter einem Sonnenschirm Wachdienst machen.

Bei der hauptsächlich aus Jugendlichen bestehenden Wachmannschaft stieß das Verhalten von Bürgermeister Härle auf völliges Unverständnis. "Es ist unverantwortlich", sagte Jan Liesenkötter, "bei diesen Menschenmassen, die oft an den Schlosssee zum Baden kommen, den Wachdienst auf den Freibadbetreiber und ein oder zwei Mitarbeiter zu beschränken." Andere Wachgänger hielten es auch für angezeigt, dass man das, was man in der Ausbildung zum Rettungsschwimmer lernt, auch in der Praxis anwenden kann. Einer der Jugendlichen fasste das Dilemma mit den Worten zusammen: "Die Gemeinde möchte nicht ohne Herrn Hauser, und Herr Hauser möchte nicht mehr mit uns." Karl Werkmeister sah dies ähnlich: "Wir sind in der neuen Wachstation nicht willkommen."

Dies widerspricht nach Ansicht des anwesenden GOL-Gemeinderats Klaus Bäuerle den Festlegungen in der Baugenehmigung. Hier sei, glaubte er sich sicher zu sein, ausdrücklich von einer DLRG-Wachstation die Rede. Schützenhilfe erhielt die DLRG-Ortsgruppe auch von CDU-Gemeinderat Franz Jehle: "Es ist absolut vorbildlich, was die Ortsgruppe leistet und wie sich die Jugendlichen engagieren. Es wäre eine Katastrophe, wenn sie sagen würde: Das war's." Jehle zeigte sich aber zuversichtlich, dass sich die verfahrene Situation wieder bereinigen lässt.

Sowohl Bürgermeister Härle als auch Freibadbetreiber Bernd Hauser waren nicht zu einer Stellungnahme erreichbar. Sie befinden sich augenblicklich beide im Urlaub.

DLRG-Ortsgruppe Salem

Sie erteilt Schwimmkurse und bildet jugendliche Mitglieder zu Rettungsschwimmern aus. Aktuell verfügt sie über 38 ausgebildete Wachgänger. Im vergangenen Jahr hat sie für die Jugendarbeit rund 3600 Euro ausgegeben. Diesen standen Einnahmen von 2200 Euro gegenüber. Aus der Jugendarbeit ergab sich so ein Defizit von 1400 Euro. Aktuell gehören der DLRG-Ortsgruppe 128 Jugendliche an. Aus der Jugendförderung der Gemeinde erhielt sie im vergangenen Jahr nur 160 Euro. "Das ist ein bescheidener Betrag, mit dem uns die Gemeinde abspeist", sagte Kassenwart Karl Werkmeister. Die DLRG hat deshalb nun bei der Gemeinde einen Antrag auf Vereinsgrundförderung gestellt, um eine Gleichstellung mit anderen Sportvereinen zu erreichen. (er)