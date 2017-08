Salem Christian Möhrle stellt sein drittes Zeitraffer-Video online

Nach neun Monaten Arbeit hat Christian Möhrle seinen dritten Zeitrafferfilm über den Bodensee veröffentlicht.

Salem (mt) Christian Möhrle hat seinen dritten und wohl letzten Zeitrafferfilm über den Bodensee veröffentlicht. Nach neun Monaten Arbeit an "Lakeside3" hat er das Zeitraffer-Video online gestellt. Somit hat er in 27 Monaten drei sehenswerte Zeitraffer-Videos über den Bodensee fertiggestellt.

Auch Möhrles neuestes Werk beeindruckt durch seine Zahlen. Für das vier Minuten und 15 Sekunden lange Video hat Möhrle über 30 000 Fotos geschossen, mehr als 200 Stunden hat er für den Schnitt benötigt. Der Vergleich der drei Zeitraffer-Videos zeigt auch, dass Möhrle in seinem Schaffen eine Entwicklung durchgemacht hat. War "Lakeside1" noch recht statisch, so ist "Lakeside2" durch die Aufnahmen auf einer speziellen Schiene, auf der die Kamera bewegt wird, viel dynamischer.

Das neueste Zeitraffervideo wirkt nun noch dramatischer als seine Vorgänger. Christian Möhrle erreicht das durch schnellere Schnitte, kürzere Sequenzen, und eine bessere Abstimmung auf die unterlegte Musik. Möhrle verwendete die sphärischen Klänge des Musikstücks "Birth" von Tonkünstler RARI. Zusätzliche Dramatik erhält das neue Video durch Schnitt- und Toneffekte, die der Videomacher zum ersten Mal einsetzt.

An über 70 Orten hat Möhrle gedreht. "Manchmal musste ich öfters hinfahren, weil das Wetter nicht mitgespielt hat oder der Sonnenstand nicht passte", so Möhrle. Er fotografierte rund um den Bodensee in Bregenz, Konstanz, Ludwigshafen, Sipplingen, Überlingen und Meersburg. "Ich will mit meinen Videos zeigen, wie schön es am Bodensee ist", so Möhrle über seine Motivation, seine Heimat in außergewöhnlichen Filmen darzustellen. Dafür benötigte er bis zu 600 Aufnahmen pro Sequenz, mit einer Belichtungsdauer von einer halben bis 40 Sekunden, wobei sich die Kamera auf der Schiene ein bis fünf Millimeter bewegte. Möhrle hat seine Ausbildung an der Fachhochschule Furtwangen kürzlich als Bachelor of Science in Online-Medien abgeschlossen und wird ab kommenden Monat in Radolfzell bei einer Werbeagentur in der grafischen Gestaltung anfangen.