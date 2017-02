Salem Buggensegeler fällen Narrenbaumfällen nach alter Sitte mit Axt und Säge

Nach 40 Minuten mühsamen Sägen in alter Manier ist der Narrenbaum der Bugosteitzern gefällt für das Stellen bereit.

Es war ein Husarenstückchen, das die Narrenbaumfäller aus Buggensegel gestern Morgen vollbrachten. Sie legten ihr Wahrzeichen der fünften Jahreszeit nämlich nicht mit der Motorsäge um, sondern nach alter Väter Sitte mit Axt und Handsäge. Dabei war sich die zehn Mann starke Truppe zuerst gar nicht sicher, ob es mit der "Schnapsidee" auch klappt, die Josef Zentner ausgekocht hat, nachdem er in seinem Schuppen eine rund 100 Jahre alte Bandsäge entdeckt hatte.

Kaum ist es im Gemeindewald in Grasbeuren zur Sache gegangen, geht der Atem der Männer schneller. "Komm, schwächle nicht", muss sich Josef Zentner frotzelnde Sprüche anhören, als er die Axt zum circa 50. Mal in den Stamm knallen lässt, um die Kerbe einzuschlagen, die die Richtung bestimmt, in die der Baum fallen soll. Dann sind andere dran. Das Sägen von Hand ist ein mühsames Unterfangen. Auf das Sägeblatt wird eine Flasche Bier geleert. "Denn dann", so weiß Josef Zentner noch aus jungen Jahren, "läuft das Sägeblatt besser." Tatsächlich. Schon nach sieben Minuten ist der Baum dreiviertels durch und beginnt sich schon leicht zu neigen. Flugs wird ein Keil in den Sägespalt gerammt. Es knistert, rumpelt und kracht schließlich: Maßgenau fällt der 24 Meter lange Riese in die vorgesehene Baumgasse. Alle eilen gespannt zum Wipfel. Ist der Dolden heil geblieben? Er ist's. Erleichtert greift die gesamte Mannschaft zu den Reppeleisen und schält die Rinde ab. Der in Grasbeuren wohnende Landtagsabgeordnete Klaus Hoher schaut vorbei, spendet spontan einen Kasten Bier für die Männer.

Nach 40 Minuten liegt der Narrenbaum abholbereit auf dem Fahrbock. Nebenan werkelt die Grasbieremer Zimmerergilde immer noch – trotz Motorsäge – und muss sich entsprechende Häme gefallen lassen. "Solled mir ei no helfe?", schallt es von den Bugosteitzern durch den Wald.