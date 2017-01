Salem Bürgermeister Härle zieht bei Neujahrsempfang positive Jahresbilanz

"In Salem läuft was" sagte Manfred Härle. Er frischte beim Neujahrsempfang die Überlegungen zum Bau einer kombinierten Sport- und Festhalle beim Bildungszentrum wieder auf.

Rund 500 Hände schüttelten Bürgermeister Manfred Härle und seine Frau Claudia beim gestrigen Neujahrsempfang im Neufracher Dorfgemeinschaftshaus "Prinz Max". Diesen guten Besuch wertete Härle in seiner mit zahlreichen Fotos von Ereignissen aus dem zurückliegenden Jahr untermalten Neujahrsansprache als Zeichen der Verbundenheit zur Gemeinde, die auch das Interesse an deren Entwicklung zum Ausdruck bringe. Einen besonderen Gruß richtete er an Markgraf Max von Baden und seine Frau Valérie, den CDU-Bundestagsabgeordneten Lothar Riebsamen, den FDP-Landtagsabgeordneten Klaus Hoher, an die Vertreter des Landkreises, der Kirchen und Schulen und nicht zuletzt an seinen Amtsvorvorgänger Werner Kesenheimer.

In seiner rund eineinhalbstündigen Rede schlug Härle einen großen Bogen vom augenblicklichen Weltgeschehen über die Situation in der Bundesrepublik bis zum kommunalen Rück- und Ausblick. "Die große Politik wurde im alten Jahr fast durchgängig von den Kriegs- und Gräueltaten militanter Islamisten dominiert", fasste Härle die vielen schrecklichen Ereignisse zusammen. Dabei erinnerte er auch an den "feigen Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt" und sagte: "Das Horrorgeschehen hat bereits auch Europa und Deutschland erreicht."

Ein rundum positives Bild zeichnete er dagegen von der kommunalen Szene. "In Salem läuft was", verband er den Rückblick auf das zurückliegende Jahr und den Ausblick auf die bevorstehenden zwölf Monate. In beiden Fällen nahm die in Gang gekommene Realisierung der "Neuen Mitte" an der Schlossseeallee breiten Raum ein. "Damit wollen wir unter dem Motto gut versorgt in Salem die Lebens- und Standortattraktivität der Gemeinde weiter ausbauen und den Zentralbereich am Schlosssee zu einem Ort der Begegnung für die Gesamtgemeinde machen", betonte Härle und erklärte, dass er davon ausgehe, dass bereits im Sommer/Herbst dieses Jahres mit dem Bau der ersten Wohnquartiere begonnen werden kann. Bei der Realisierung und Umsetzung der Gewerbeeinheiten mit Lebensmittel- und Drogeriemarkt habe er dagegen vom Investor noch keine Rückmeldung darüber, wann gebaut werden solle. Auch der Betreiber der geplanten Hotelanlage stehe noch nicht fest. "Aber", so Härle weiter, "vertraglich ist alles unter Dach und Fach." Einer zeitnahen Umsetzung der neuen Gemeindemitte stehe demnach nichts entgegen.

Für den Bau des neuen Rathauses in der "Neuen Mitte" präsentierte Härle einen genauen Zeitplan. Danach soll bis Juni dieses Jahres das Baugesuch fertiggestellt werden. Allerdings sollte man dann überlegen, ob es zweckmäßig sei, über 2017/18 eine Winterbaustelle einzurichten, oder ob es nicht sinnvoll wäre, die Bauleistungen erst im vierten Quartal 2017 auszuschreiben und im Frühjahr 2018 mit den Tiefbauarbeiten zu beginnen. "Von dieser Vorgehensweise verspreche ich mir", erklärte Härle, "günstigere Ausschreibungsergebnisse bei den Bauleistungen."

Im Lauf seiner Ausführungen gewährte er auch einen Blick in die Veränderungen am Bildungszentrum. Der erste Bauabschnitt mit neuen Lernateliers sei bereits fertiggestellt. Zwei weitere würden noch folgen. In diesem Zusammenhang verwies Härle auch auf den wegen der Pensionierung von Rektor Emil Bauscher anstehenden Schulleiterwechsel. Aufgrund der Gespräche mit dem Regierungspräsidium gehe er davon aus, dass es zu einem nahtlosen Wechsel komme.

Zum fetzigen "La Bamba" des Musikschul-Ensembles wirbelten die Besucher am Ende des Neujahrsempfangs mit Händen und Füßen.

Sporthalle pur oder kombiniert?