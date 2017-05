Salem Bildungszentrum: Gemeinde fordert Kostenbeteiligung notfalls per Klage ein

Der Anteil der auswärtigen Schüler an der Gemeinschaftsschule steigt. Deswegen will die Gemeinde auch eine Kosten­beteiligung für das Salemer Bildungszentrum bei den Kommunen durchsetzen, aus denen die Schüler kommen.

Ein weiteres Mal stand am Dienstagabend die Beteiligung der Umlandgemeinden an den Investitionskosten für das Salemer Bildungszentrum auf der Tagesordnung des Gemeinderats. Die Gemeinde hält dies für notwendig, weil über die Hälfte der Schüler, die die Gemeinschaftsschule besuchen, von auswärts kommen. Bislang aber weigern sich die Nachbargemeinden unisono, sich an den Kosten zu beteiligen. Nun hat der Gemeinderat die Verwaltung beauftragt, beim Stuttgarter Kultusministerium einen Antrag auf Feststellung des dringenden öffentlichen Bedürfnisses zum Ausbau der Gemeinschaftsschule Salem einschließlich der Sportanlagen zu stellen. Eine Bejahung dieses öffentlichen Bedürfnisses würde die Gemeinde in die Lage versetzen, auf die Nachbargemeinden hinsichtlich einer Kostenbeteiligung mehr Nachdruck auszuüben.

Ende vergangenen Jahres hat die Gemeinde alle elf Gemeinden, aus denen Schüler die Gemeinschaftsschule am Salemer Bildungszentrum besuchen, angeschrieben. In diesem Schreiben wurde ausführlich die rechtliche Situation für den Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Kostenbeteiligung dargelegt. Ein wichtiges Kriterium dafür ist der Anteil auswärtiger Schüler. Dieser sollte über 50 Prozent liegen. Diese Anforderung ist an der Gemeinschaftsschule Salem bislang erfüllt. Und wie es sich abzeichnet, handelt es sich dabei nicht nur um ein vorübergehendes Phänomen. Wie Bürgermeister Manfred Härle anmerkte, wird sich in der kommenden fünften Klassenstufe der Auswärtigenanteil auf 66 Prozent erhöhen.

In einem gemeinsamen Antwortschreiben teilten die zehn Umlandgemeinden, aus denen Schüler nach Salem kommen, mit, dass sie die Voraussetzungen für eine freiwillige Beteiligung an der Gemeinschaftsschule Salem nicht als gegeben ansehen. „Anderes war auch kaum zu erwarten“, sagte Amtsleiter Michael Lissner. Dies wird auch im Tübinger Regierungspräsidium so gesehen. Dort sei ihm gesagt worden, so berichtete Bürgermeister Härle, dass derartige öffentlich-rechtliche Vereinbarungen landauf, landab nicht im freiwilligen Schulterschluss zu erreichen seien. Deshalb kommt die Gemeinde nun nicht umhin, den nächsten Schritt zu gehen und beim Kultusministerium den Antrag auf Feststellung des dringenden öffentlichen Bedürfnisses für die Gemeinschaftsschule Salem zu stellen. Sofern das Kultusministerium als oberste Schulaufsichtsbehörde das dringende öffentliche Bedürfnis zum Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung bejaht, kann die Gemeinde Salem im Konsens mit den Nachbargemeinden eine derartige Vereinbarung abschließen.

Sollte dies auch dann nicht möglich sein, kann sich die Schulträgergemeinde, also Salem, an die zuständige Rechtsaufsichtsbehörde wenden. Für den Fall, dass im Kultusministerium das dringende öffentliche Bedürfnis für eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung aber nicht gesehen wird, bleibt der Gemeinde Salem als letztes Instrument, eine Kostenbeteiligung der Nachbargemeinden durchzusetzen, noch der Klageweg.

Darüber müsste der Gemeinderat zu gegebener Zeit einen entsprechenden Beschluss fassen. Nach Aussage von Michael Lissner hat das Verwaltungsgericht Stuttgart in einem ähnlichen Fall entschieden, dass von den Umlandgemeinden eine Kostenbeteiligung eingefordert werden kann, wenn der auswärtige Schüleranteil 50 Prozent beträgt. Im Übrigen verwies Lissner darauf, dass sich auch die öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit Frickingen und Heiligenberg zur Kostenbeteiligung an der auslaufenden Haupt- und Realschule dereinst erst auf dem Klageweg habe durchsetzen lassen.

Dessen ungeachtet, stellte Gemeinderat Ulrich König (FDP) den Antrag, erst noch einmal mit den Umlandgemeinden zu reden, ehe man an das Kultusministerium geht. Dieser Antrag fand aber nur vier Befürworter. „Wir können noch zehn Mal mit den Nachbargemeinden verhandeln“, meinte Peter Frick (CDU). „Aus formalen Gründen werden sie einer Kostenbeteiligung nicht freiwillig zustimmen.“ Gemeinderat Franz Jehle (CDU) indessen sah die Schuld für die jetzige Situation bei der Gemeinde Salem selbst. Sie habe sich gegen den Willen von Frickingen, Heiligenberg und Uhldingen-Mühlhofen für die Einführung der Gemeinschaftsschule entschieden, erinnerte er an die Auseinandersetzungen. Nun sollte man nicht noch mit Drohgebärden wie dem Klageweg kommen. So etwas sei der interkommunalen Zusammenarbeit nicht förderlich. Im Übrigen äußerte Jehle große Zweifel, dass für die Gemeinschaftsschule Salem die angestrebte gymnasiale Oberstufe genehmigt werde.

Die Verfahrensschritte

In einem ersten Schritt muss die Schul­standortgemeinde einen Kostenrahmen für die Investitionen, die an einer Schule zu tätigen sind, darstellen und diese den Umlandgemeinden samt einer Bezifferung der Schüler, die aus den jeweiligen Gemeinden kommen, zukommen lassen. Von den betreffenden Gemeinden ist dann eine Stellungnahme abzugeben, ob sie sich an den Kosten beteiligen oder nicht. Dies ist mittlerweile erfolgt.

Bei negativem Ausgang, wie es der Fall ist, kann beim Kultusministerium der Antrag auf Feststellung eines dringenden öffentlichen Bedürfnisses der betreffenden Schule gestellt werden. Wird ein solches festgestellt, kann die Standortgemeinde im Konsens mit den Umlandgemeinden eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung abschließen. Kommt es nicht dazu, kann die Rechtsaufsichtsbehörde eingeschaltet werden.

Stellt das Kultusministerium kein dringendes öffentliches Bedürfnis fest, bleibt der Standortgemeinde als letztes Mittel zur Durchsetzung einer Kostenbeteiligung der Klageweg.