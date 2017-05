Salem Bewegunsparcours im Alten- und Pflegeheim Wespach gleich mal ausprobiert

Die Mitglieder der Stiftung Alten- und Pflegeheim Wespach in Salem zeigten nach der Mitgliederversammlung viel Interesse an dem derzeit entstehenden Parcours.

Gestalt an nimmt der Bewegungsparcour im Alten- und Pflegeheim Wespach in Salem. In der Mitgliederversammlung des Fördervereins der Stiftung verwies der Vorsitzende Günther Schrettinger darauf, dass 2016 die Planung abgeschlossen wurde. Ebenso habe man sich mit dem Stiftungsratsvorsitzenden Bürgermeister Manfred Härle abgestimmt, der seine Unterstützung zugesichert habe. Noch im Herbst wurde das erste Gerät aufgestellt. Schrettinger dankte den Firmen Herter und Strasser, die den Einbau kostenlos übernommen hatten. In den kommenden drei Jahren sollen weitere Geräte beschafft werden. Das Interesse am Parcour war so groß, dass die Mitglieder und Gäste nach der Versammlung, die den gesamten Vorstand wiedergewählt hatte, den ersten Abschnitt begutachteten (von links): Elisabeth Straub (stellv. Vorsitzende), Hans Fark (Beisitzer), Torsten Schillinger (Schriftführer), Klaus Hoher (MdL), Petra Herter (Schatzmeisterin), Horst Schmid (Kassenprüfer), Gabriele Busam (Beisitzerin) und Günther Schrettinger. Bild: Stiftung Wespach