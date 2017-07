Salem Bettina Schappeler wird Rektorin der Gemeinschaftsschule

Die Gemeinschaftsschule Salem startet mit neuer Leitung in das kommende Schuljahr: Bettina Schappeler besuchte hier einst die Realschule, jetzt wechselt sie von der Schule Schloss Salem und kehrt als Rektorin zurück. Dem SÜDKURIER verrät sie, wie sie zu der Stelle kommt und was sie plant.

Jetzt hat es Bettina Schappeler schwarz auf weiß: Mit Wirkung zum 1. August wird sie zur Leiterin der Gemeinschaftsschule am Salemer Bildungszentrum bestellt. Die aus Neufrach stammende Gymnasiallehrerin freut sich auf ihre neue Aufgabe, wenngleich ihr der Abschied von der Schule Schloss Salem, an der sie seit 14 Jahren unterrichtet und seit vier Jahren die Funktion der Unterrichtsleiterin für die Mittelstufe innehat, nicht ganz leicht fällt. "Ich freue mich darauf, neue Menschen kennen zu lernen und mit ihnen zusammen in verantwortlicher Position eine noch im Wachsen befindliche Schule weiterzuentwickeln", sagt die 42-Jährige. "Ich freue mich darauf, meiner Welt, aus der ich komme und in der ich mich sehr verwurzelt fühle, wieder ein Stück näher zu kommen", ergänzt sie.

Geplant war dieser Wechsel nicht. Bettina Schappeler wurde, von Bürgermeister Manfred Härle angesprochen, ob sie nicht Interesse hätte, sich als Nachfolgerin zu bewerben. Das geschah nachdem feststand, dass Rektor Emil Bauscher am Ende dieses Schuljahrs in den Ruhestand gehen wird. Bürgermeister Härle möchte der Gemeinschaftsschule noch eine gymnasiale Oberstufe aufsetzen und strebte deshalb eine Besetzung der Schulleiterstelle mit jemandem an, der die gymnasiale Lehrbefähigung besitzt. Den Tipp, dafür Bettina Schappeler zu kontaktieren, hat der Bürgermeister aus den Reihen des Elternbeirats erhalten.

Für die Stelle angefragt

"Herr Härle hat mich eines Tages zu einem Gespräch eingeladen, ohne mir vorher zu sagen, worum es geht", erzählt Bettina Schappeler. "Seine Offerte hat mich ebenso geehrt wie überrascht", verrät sie. Ein großes Zeitfenster für eine Bedenkphase blieb ihr aufgrund der Bewerbungsfristen nicht. "Aber mir war auch schnell klar, dass diese Schulleiterstelle für mich eine erfüllende Aufgabe sein kann", erklärt die designierte Rektorin.

Bettina Schappeler möchte laut eigener Aussage mit allen am Schulleben beteiligten Kreisen eine kooperative Zusammenarbeit in gegenseitiger Wertschätzung pflegen. Mit Eltern, Kollegen und Schulträger ebenso wie mit Schülern. "Fördern und Fordern", lautet eine der elementaren Devisen, an denen sie ihre pädagogische Arbeit ausrichtet. "Die Schüler müssen am Ende ihrer Schulzeit den Herausforderungen in der Berufswelt und in der Gesellschaft gewachsen sein", sagt sie.

Von Grund auf in die Methoden der Gemeinschaftsschule hineindenken muss sich Bettina Schappeler nicht. Da kann sie Etliches von der Pädagogik an der Schlossschule mitnehmen. "Individualisierung im Unterricht war schon immer eine Leitlinie, nach der ich unterrichtet habe", erklärt sie. Etwas Neues für sie werden aber auf jeden Fall die Klassengrößen sein. Während an der Schlossschule 15 Schüler in einer Klasse sitzen, sind es an der Gemeinschaftsschule aufgrund des Klassenteilers 28 Schüler. Mit ihrem eigenen Unterricht in den Fächern Deutsch und Geschichte will Bettina Schappeler in der fünften Klasse einsteigen. "Ich möchte meine künftige Schule von unten her kennenlernen", sagt sie.

Bis Schulstart viel zu tun

In den aktuell gestarteten Sommerferien bleibt Bettina Schappeler dieses Mal nicht sehr viel Freizeit. Denn sie muss sich in den verwaltungstechnischen Betrieb ihrer künftigen Schule einarbeiten, Deputatsverteilungen müssen vorgenommen werden, die Jahresplanung muss erstellt werden und da stehen noch viele Punkte mehr auf der Agenda. In der ersten Augustwoche steht außerdem ein Einführungsseminar für neue Schulleiter an.

Für die Pflege ihrer Hobbys Laufen, Wandern und Reisen bleibt da wenig Raum. Aber das wöchentliche Fitnesstraining beim Sportverein Weildorf möchte sie so wenig wie möglich ausfallen lassen. Bettina Schappeler gehört dem Verein bereits seit vielen Jahren an. Bis zu ihrem Studium war sie auch aktives Mitglied im Musikverein Neufrach, spielte dort Querflöte und machte die Ansagen beim Weihnachtskonzert. Und an Fastnacht war sie mit der Lumpenkapelle Wikinger auf Tour.

Zur Person

Bettina Schappeler wurde 1975 geboren. Nach dem Besuch der Grundschule Neufrach legte sie an der Realschule am Salemer Bildungszentrum die mittlere Reife ab. Ihr Abitur machte sie am Aufbaugymnasium Meersburg und vertiefte dann ihre dort belegten Leistungskurse in Deutsch und Geschichte durch ein Studium an der Uni Konstanz. Nach einem Auslandssemester in Graz legte sie dort sowohl die Magisterprüfung in den beiden Fächern als auch die gymnasiale Lehramtsbefähigung ab. Somit hatte Bettina Schappeler die Wahl zwischen Wissenschaft und Schule. Nach einem Assistenzjahr an der Schlossschule entschied sie sich für den Schuldienst und absolvierte ihr Referendariat in Friedrichshafen. Im Jahr 2003 bekam sie an der Schlossschule eine Stelle als Mentorin und Lehrerin und lebte einige Jahre im Internat Tür und an Tür mit den Schülern. Seit 2013 war sie dort Unterrichtsleiterin für die Mittelstufe. (er)