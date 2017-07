Salem Betreutes Wohnen mit Pilotcharakter an der Salemer Schlossseeallee

Betreutes Wohnen mit Pilotcharakter an der Salemer Schlossseeallee

Unter dem Arbeitstitel "Ambulant vor stationär – Älterwerden in den eigenen vier Wänden" hat die Sozialstation Bodensee ein Pilotprojekt auf den Weg gebracht, um sich auf die verändernden Anforderungen und Erwartungen im Pflegebereich einzustellen. Das Projekt ist im Zusammenwirken mit dem Salemer Bauunternehmer Bernhard Straßer entstanden, der an der Schlossseeallee in Salem-Mimmenhausen eine schon mehrfach erweiterte altenbetreute Wohnanlage errichtet hat. Den Bürgermeistern aus der Region war nun Gelegenheit gegeben, sich vor Ort ein Bild davon zu machen. "Denn dieses Konzept kann überall funktionieren", betonte Wolfgang Jauch, der Vorstandsvorsitzende der Sozialstation Bodensee.

Den Prognosen zufolge wird die Anzahl der Menschen, die pflegebedürftig werden, in gravierendem Umfang zunehmen. Einhergehend damit wird sich ein erheblicher Mangel an Pflegekräften einstellen. "2030 könnten uns innerhalb der Sozialstation Bodensee 150 Pflegekräfte fehlen", rechnete Wolfgang Jauch den steigenden Pflegebedarf und die Pensionierung von Pflegekräften zusammen. Diesem Mangel an Pflegekräften gelte es entgegenzusteuern. Ein Ansatz ist die Quartiersbetreuung. "Zurzeit verbringen unsere Pflegekräfte von 60 Minuten Arbeitszeit rund 15 Minuten auf der Straße", gab Jauch einen Einblick in die Einsatzstatistik. Wenn aber mehrere Pflegebedürftige auf engem Raum zusammenleben würden, könnten die Pflegekräfte wesentlich effizienter eingesetzt werden.

In der altenbetreuten Wohnanlage am Schlosssee sind momentan rund 20 Prozent der circa 300 Bewohner hilfsbedürftig. Schon vor dem Bezug der ersten Gebäude der altenbetreuten Wohnanlage hat Bernhard Straßer einen Betreuungsverein ins Leben gerufen, der die Bewohner bei der Organisation von Hilfestellungen unterstützt. Im neuesten Haus "Generation+", das vor zwei Jahren fertiggestellt wurde, hat die Sozialstation Salem einen Stützpunkt eingerichtet. Daneben gibt es eine Arztpraxis, eine Apotheke und Fitness- und Ernährungsberatungsstudio. "Im Notfall schnell Hilfe zu bekommen, das ist den Bewohnern wichtig", sagte Wolfgang Jauch. Gleichzeitig hob er hervor, dass die Erwartungshaltung künftiger Pflegebedürftiger eine andere sein werde als vielleicht heute noch. "Sie möchten mehr selbstbestimmt leben als dies in Pflegeheimen möglich ist", sagte er. Und dem würde das Pilotprojekt, das im Haus "Generation+" begonnen und mit der Realisierung des zweiten Bauabschnitts weiterentwickelt werden soll, Rechnung getragen.

Nach Angaben von Bernhard Straßer soll mit dem zweiten Bauabschnitt noch dieses Jahr begonnen werden. Die Fertigstellung ist für 2019 geplant. Für rund 80 Prozent der 44 weiteren Wohnungen haben sich Straßers Aussagen zufolge bereits Interessenten gefunden. "Darunter sind Kapitalanleger, die ihre Wohnung vermieten wollen, und Eigenbedarfler, die ihr Einfamilienhaus verkaufen und sich aufs Alter einrichten", erklärte Sonja Straßer. Im neuen Haus will die Sozialstation dann eine kombinierte Tages- und Nachtpflege einrichten, um damit ein Angebot zur Entlastung von pflegenden Angehörigen zu schaffen. "Gerade im Bereich der Nachtversorgung haben wir so gut nichts in der Region", sagt der Vorstandsvorsitzende der Sozialstation Bodensee, zu der die Bezirke Salem, Markdorf, Überlingen und Stockach zählen.

Seniorenresidenz

Die Idee, am Salemer Schlosssee eine altenbetreute Wohnanlage zu errichten, hatte der Salemer Bauunternehmer Bernhard Straßer und nahm damit vor 20 Jahren eine Vorreiterrolle im Land ein. Seit der Inbetriebnahme der beiden ersten Gebäude mit 88 Wohnungen wurde die Anlage wegen hoher Nachfrage schon zwei Mal erweitert. In dem vor zwei Jahren fertiggestellten Zwillingsgebäude mit 44 Wohnungen wurden ein Stützpunkt der Sozialstation, eine Arztpraxis, und eine Apotheke eingerichtet. Im Herbst dieses Jahres soll mit der Errichtung eines weiteren Gebäudes mit 44 Wohnungen begonnen werden. Darin will die Sozialstation eine kombinierte Tages- und Nachtpflegestation einrichten. Bereits mit der Inbetriebnahme des ersten Bauabschnitts wurde der Verein „Seniorenbetreuung Schlosssee Salem“ gegründet, dem Bernhard Straßer vorsteht. Dieser Verein garantiert, dass alle Anforderungen des Qualitätssiegels für Betreutes Wohnen Baden-Württemberg erfüllt werden. Dazu zählt auch die Unterstützung der Bewohner bei der Organisation benötigter Hilfestellungen. (er)