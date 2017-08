Salem Berliner Musikgruppe "The Beez" auf dem Grasbeurer Pilzhof

International besetzte Band spielte auf Einladung von Rudi Steidle in Grasbeuren

Auf Rudi Steidles Pilzhof, mitten in Grasbeuern, herrschte am vergangenen Sonntag reges Treiben, wie bei einem Musikfestival. Die Eingangskulisse allein bot schon bewundernde Blicke, hervorgerufen durch den mächtigen Mooreichebaumstamm neben Steidles Kunstschopf, der dort in seiner Skurrilität und Schönheit einen würdigen Platz gefunden hat. Durch dendrochonologische Untersuchung nachgewiesen ist er über 3000 Jahre alt.

Für diesen Sommertag hatte es für Steidle nur eine Wahl gegeben, berichtet Christina Reineke vom Fest, er hatte die international besetzte Berliner Gruppe „The Beez“ eingeladen. Sie steigerte die Sommergefühle der immer zahlreicher erscheinenden Gäste, die unter einer großblättrigen Weinlaube, die von Licht und Schatten durchflutet war, ihre Lieblingsplätzchen fanden. Mit ihren Stimmen und rhythmischen Klängen eroberte die Band das Publikum schnell, schreibt Reinke. Mühelos erfrischend, jeder seine individuelle Musikalität auslebend, und dennoch ineinander fließend zu vollendeter Klangfülle, wechselten sie spielerisch die Musikstile. "Musiker, die so gut sind, verständigen und fühlen sich auf hoher musikalischer Ebene, und nur so entsteht im Zusammenklang die Energie, die begeisternd auf das Publikum überspringt." Attribute wie "dynamisch, sensibel, kraftvoll, rhythmisch stark, schwingend, einfallsreich" seien "The Beez" zuzuordnen, wobei das "humorvoll-kabarettistische nicht vergessen werden darf". So eroberte der stürmische Applaus am Ende einige Zugaben.

Die Kreuzbergerin Deta C. Rayner gründete die Band 1997. Rayner war damals noch künstlerische Leiterin der Mitternachtsshows im Varieté Chamäleon. Bald darauf stieg Rob Rayner aus Sydney ein, der bisher ausschließlich in der Rockmusik zu Hause war, ein. Die völlig verschiedenen Genres Rock und Cabaret hätten sich zu einer einzigartigen Mischung verbunden, heißt es auf Homepage der Band. Seit 2005 ist Peter D'Elia aus San Francisco dabei, der die Musik mit Bluegrass und Americana würzt. 2014 kam Annette Kluge, Schlagzeugerin und Schauspielerin, aus Hamburg dazu.

