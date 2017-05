Salem Benefizkonzert im Prinz-Max-Saal: Chormusik für einen guten Zweck

Das Benefizkonzert im Prinz-Max-Saal in Salem-Neufrach findet seit 1994 statt – immer zugunsten einer sozialen Einrichtung. Diesmal erhält der Inklusionskindergarten die Spenden.

Das alljährliche Benefizkonzert im Prinz-Max-Saal in Salem ist auch nach 17 Jahren in Folge allseits geschätzt: Der volle Saal in Neufrach am Samstagabend belegte diese These. Dem Publikum bietet sich stets ein Höhepunkt des Chorgesangs mit mehreren Ensembles. Der Essarter Chor war nach Aufnahme der Partnerschaft mit der französischen Gemeinde Les Essarts-le-Roi 1994 aktiv geworden – mit seiner über all die Jahre engagierten Leiterin Barbara Mohm-Löhle. "Immer für eine soziale Organisation oder Einrichtung in der Gemeinde" lautete der Gedanke – und das Motto gilt auch heute noch. In diesem Jahr wirkten vier Ensembles mit. Nein, es waren fünf. Denn zuallererst luden auf der Bühne – nicht im Programm ausgewiesen – 13 Kinder des Inklusionskindergartens Salem-Stefansfeld mit ihren Erzieherinnen Barbara Leber, Susanne März, Uta Nietzschmann und Gabi Schubert zum genauen Zuhören ein, wie der Tag für sie abläuft – bis zum Autoreifen mit Loch. Diesem Kindergarten fließen die Spendengelder diesmal für Spiele und anderes Material zu.

Die neue Leiterin Uta Nietzschmann stellte den Kindergarten vor, der bereits seit mehr als zweieinhalb Jahren in Stefansfeld besteht. Von den 30 Kindern in zwei Gruppen sind 23 dem Regelkindergarten der Gemeinde und sieben Kinder aus dem westlichen Kreisgebiet dem Schulkindergarten der Sonnenbergschule in Salem-Buggensegel zugeordnet. Kinder ohne und mit Entwicklungsverzögerung oder geistiger Behinderung begegnen sich, leben und lernen im Umgang miteinander in der Einrichtung, die von der Gemeinde Salem und dem Land Baden-Württemberg verantwortet wird.

"Anders sein ist normal" – im großen Raum für Spiele und Bewegung für alle Kinder werde das beim Singen, Spielen, Gestalten und Lernen deutlich, sagte die Leiterin.

Bürgermeister Manfred Härle dankte mit Blumen Barbara Mohm-Löhle, dem "Herz" des immer "abwechslungsreichen" Wohlklangs zur sozialen Wohltat, und den Erzieherinnen im Inklusionskindergarten sowie in allen Kindergärten der Gemeinde. Das Vokalensemble Musikschule Salem/Jugendchor Musikschule Markdorf stellte mit Margit Koch-Schmidt, Leiterin und Begleitung am Klavier, mit frischer Stimme die Themen Friede, Harmonie und Respekt vor. Solistinnen waren Sophia Feldmann, Carina Kessler und Paula Stützenberger. Der Chor Chips & Flips war vor fünf Jahren schon mal beim Benefizkonzert dabei. Es handelt sich um 40 schöne Stimmen aus dem Raum Pfullendorf/Meßkirch mit Chorpräsenz in Großstadelhofen. Seit 1989 singt der Chor unter Josef Blender Schlager-, Pop- und Gospelmusik, begleitet von Instrumenten, darunter ein Cajon. Die Sänger schlenderten mit Schirm über die Champs-Élysées, genossen da auch "Aber bitte mit Sahne". Schwungvoll, rhythmisch und im Dialekt verabschiedeten sie sich von der Bühne im Prinz-Max-Saal in Salem: "Tschüss. Jetzt muess i gau, ihr liabe Leut." Die Gruppe Lautstark – ein Oktett, bestehend aus Dieter Berger, Stefan Bursch, Ralf Frank, Elmar Isele, Roland Köhne, Jürgen Munz, Bernhard Oberdörffer und Markus Schöllhammer, klang, so die eigene Sicht, "e bissel wie Weihnachten". Mit wenig Utensilien, aber viel Effizienz bewältigten die Sänger ihren Auftritt. Sie boten Titel von "Under my umbrella" bis hin zu "Girls" und "Bratislava Lover" als Zugabe. Arrangiert war das Ganze von Barbara Mohm-Löhle.

Die Beiträge des Essarter Chores unter der Leitung von Barbara Mohm-Löhle und mit den Musikern Thomas Budsa (Gitarre), Martin Omlor (Bassgitarre), Maximilian Omlor (Schlagzeug) und Erwin Friedli (Saxophon) waren ebenfalls mehr als hörenswert. Gesangssolis hatten Elmar Isele, Simone Normann und Annja Koeniger. Der Chor interpretierte Titel von "Kyrie" über "Alone" bis "The Best". Dem in der Zugabe auf Zukunft, Hoffnung und Leben gerichteten Blick pflichtete das begeisterte Publikum bei. Für das Lied "Auf uns" von Andreas Bourani erhielten die Sänger viel Beifall. Zu den Akteuren gehörten an diesem Abend aber nicht nur die Chöre, sondern auch der Tanzclub SV Neufrach, der im Saal und an der Theke einen flotten Service bot.