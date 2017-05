Salem Beim Skiclub Salem macht die Hauptversammlung Spaß

Sektempfang, Barbeceue und Videoimressionen: Mit diesem Rezept kommen die Mitglieder scharenweise zu einem sonst eher langweiligen Termin kommen

Wie man eine trockene Hauptversammlung so verpacken kann, dass die Mitglieder pulkweise kommen, dafür hat der Skiclub Salem ein Rezept gefunden: Er macht daraus das, was man Event nennt. Sektempfang und kleines Barbecue vorweg, dann peppig aufgemachte Videoimpressionen vom vergangenen Winter mit Skikursen, Skisafaris, Freeriden, Hüttenzauber und Buspartys. Dazwischen eingestreut die Regularien, und am Ende Barbetrieb mit DJ-Musik. Eine informativ-unterhaltsame Inszenierung. Und warum dieser Aufwand? Ralf Riethmüller, der ein weiteres Mal zum Vorsitzenden gewählt wurde, zuckt zuerst wie unwissend mit den Schultern und sagt dann: "Weil's uns halt Spaß macht, und den Mitgliedern auch. Ich kenne keinen Verein, bei dem so viele Leute zur Jahresversammlung kommen."

Klar, der Skiclub ist mit 1265 Mitgliedern der mit Abstand größte Verein in Salem und zugleich auch, wie der stellvertretende Vorsitzende Christian Hauff stolz anmerkte, auch der größte Skiclub innerhalb des Schwäbischen Skiverbandes. Dass am Freitagabend weit über 100 Leute ins Mittelstenweiler Dorfgemeinschaftshaus gekommen sind, hat aber schon etwas mit dem Flair der Mitgliederversammlung zu tun. Aber auch damit, dass der Skiclub Salem nicht nur Wintersport ist, sondern auch viel Geselligkeit und Kameradschaft. Von den ganz Jungen bis zu den Senioren, die das Letztere das ganze Jahr über rege pflegen.

Die vergangene Wintersportsaison war nicht das Gelbe vom Ei. Sie spielte sich zwischen grasgrün und schneeweiß ab. Die Dezember-Skikurse mussten wegen Schneemangels zum dritten Mal hintereinander abgesagt werden. "Irgendwann wird Skifahren nur noch mit guten Beschneiungsanlagen möglich sein", befürchtet Ralf Riethmüller. Das mache das Skifahren aber auch teurer und teurer. Vor allem junge Familien mit Kindern hätten daran zu knabbern. Der Skiclub Salem hat sich bereits jetzt auf die Situation, dass Kinder und Jugendliche weniger werden könnten, eingestellt. Per Satzungsänderung wurde ein Ressort "Kinder, Jugendliche, Eltern" eingerichtet. Für diese Zielgruppe soll es mehr Service geben.