Salem Beim Schulfest der Salemer Hermann-Auer-Schule schienen die Eltern aufgeregter als die Schüler

Nach der Begrüßung in 13 Sprachen zeigten die Klassen beim Fest der Hermann-Auer-Schule, was sie als Forscher entdeckten

Zu Beginn des Schulfestes gab es von der Schuldirektorin einige Verhaltensregeln. Nicht für die Schüler, sondern für die Eltern. Denn die Schüler saßen alle brav auf den Treppenstufen im Vorhof und warteten auf ihren Einsatz. Die Eltern waren anscheinend aufgeregter als ihre Kinder. So galten die ersten Worte Vollmers den Eltern. "Seien sie bitte konzentriert, aufmerksam und still, denn das haben die Kinder verdient".

13 Nationen sind an der Schule, die einen musischen Schwerpunkt hat. Jeden Monat lernen die Grundschüler ein neues Lied. Mit Liedern wurde das diesjährige Schulfest eingeleitet. Im Chor sangen die Kinder die Begrüßung in 13 Sprachen, wobei je ein Kind aus dem Ursprungsland vorsang und der Chor lautstark und mit Freude nachsetzte. Mit dem Monatslied "Der Mai ist gekommen" war dann das Schulfest eröffnet.

Das Schulfest der Hermann-Auer-Grundschule in Salem-Neufrach ist Abschluss des Schuljahres und Abschluss der Projekttage zugleich. "Die Kinder waren die letzten drei Tage als Forscher unterwegs. Dabei wurden Talente entdeckt, die im normalen Unterricht nicht entdeckt worden wären", so Vollmer und lud die Gäste in die zehn offenen Klassenzimmer ein, in denen die jeweiligen Versuchsanordnungen aufgebaut waren.

Schrift, Steine und Werkzeuge, Strom, "Luft – ein echter Kraftprotz" hießen einige der Themen für die Klassenstufe 3/4. Die Klassenstufe 1/2 experimentiere mit dem Geruchs- und Geschmackssinn, baute eine Töne-Werkstatt auf und beschäftigten sich mit der Zahngesundheit. In drei Tagen wurden von jedem der Schüler fünf Themen erforscht. Dazu hatten sie jeweils eine Forschermappe, in der die Ergebnisse dokumentiert und gesammelt wurden. "An die Schüler wurden hohe Anforderungen gestellt", so Vollmer, mit Forschergeist sei getüftelt worden, Gedanken über das Wieso gemacht und die Erklärungen dokumentiert. Vollmer würde sich wünschen, dass experimentelles Arbeiten im Alltag häufiger eingesetzt werden könnte. Denn dabei würden Leidenschaften bei den Schülern entdeckt.