Salem Beim Fanfarenzug Salem ist der alte Chef der neue Chef: Erich Müller bleibt Vorsitzender

Gut, dass die Wahlen zum Vorstand so schnell über die Bühne gingen. Denn nach der Hauptversammlung stand ein wichtiges Ereignis an: Die Fanfarenzugfasnet.

Salem (as) Erich Müller ist längst zu einer Institution des Fanfarenzugs Salem geworden. Seit 32 Jahren steht er an der Spitze des Vereins und wurde nun auf der Hauptversammlung mit großer Mehrheit für weitere zwei Jahre mit dem Amt des Vorsitzenden betraut. Bis auf einen Wechsel bei den Beisitzern blieb bei den Vorstandswahlen alles beim Alten – mit Christoph Maier als Kassierer und Bernhard Härle als Schriftführer. Neu in den Vorstand rückte als Beisitzer neben Thomas Ott Dieter Härle in die Vorstandsriege ein.

Auf sie kommt in diesem Jahr, wie Schriftführer Bernhard Härle in seinem Ausblick erklärte, eine besondere Herausforderung zu. Der Fanfarenzug wird nämlich bei den Deutschen Schafschurmeisterschaften, die vom 18. bis 20. August in Salem, dem Heimatort des amtierenden Meisters Manuel Gulde, stattfinden, die komplette Bewirtung übernehmen. Außerdem ist ein abendlicher Sternmarsch mit renommierten Fanfarenzügen geplant. Erste Abstimmungsgespräche mit dem Schafzuchtverband hätten, so hieß es, bereits stattgefunden. Personell ist der Fanfarenzug Salem mit seinen 163 Mitgliedern für dieses Großereignis ganz gut gerüstet.

23 von ihnen sind derzeit als aktive Mitglieder gelistet, die regelmäßig an den Proben teilnehmen. Unter ihnen konnte Tambourmajor Edgar Müller Thilo Heimberger als Probenkönig des vergangenen Jahres ausrufen. Er hat nur bei drei der insgesamt 68 Proben und Auftritte gefehlt. Auf Platz zwei folgte Bernd Riegger und auf Platz drei Axel Krieger.

Geehrt wurden auch drei langjährige Mitglieder des Fanfarenzugs. Jeweils seit 30 Jahren sind Hermann Giar und Klaus Schatz dabei. Vize-Tambourmajor Andreas Härer hat 25 Jahre auf seinem Konto. Das Trio wurde in launigen Laudatios gewürdigt. Das war der nahtlose Übergang zu der als berühmt-berüchtigt bekannten Fanfarenzugfasnet, die sich traditionell an die Hauptversammlung anschließt. Hierzu begrüßte Erich Müller den Stefansfelder Fanclub mit Ortsreferentin Elisabeth Schweizer an der Spitze. Sie dankte dem Fanfarenzug im Namen der Gemeinde für die Mitwirkung bei Gemeindefesten.