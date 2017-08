Salem Baum blockiert Landstraße nach Unwetter

Hagel, Sturm und Regen fordern 13 Feuerwehreinsätze in Salem

Salem wurde Donnerstag Abend erneut von einem schweren Unwetter heimgesucht. Gegen 17.45 zog das Gewitter mit extremen Regen, Hagel und Sturmböen über Salem hinweg. In einer Pressemitteilung zeiht die Feuerwehr Salem Bilanz: mehrere vollgelaufene Keller, überflutete Unterführungen und eine durch einen Baum blockierte Landstraße L200a.

Die Abteilung Tüfingen der Feuerwehr Salem war gegen 17.52 Uhr alarmiert worden, um einen Baum auf der Landstraße L200a in Höhe Klosterhölze zu beseitigen. Wenige Minuten später trafen weitere Alarmmeldungen aus dem Gemeindegebiet Salem ein, weitere Kräfte wurden nachalarmiert.

Insgesamt 13 Einsatzstellen mussten innerhalb von drei Stunden durch die Feuerwehr Salem abgewickelt werden. Sie wa mit 45 Einsatzkräften, neun Einsatzfahrzeugen, diversen Tauchpumpen und Wassersaugern im Einsatz war. Mehrere Notrufe kamen aus dem "Loh" und von der "Breslauer Straße", wo nicht nur Wasser aus den Kellern gepumpt sondern auch Dachziegel vor dem Absturz mit der Drehleiter gesichert werden mussten. Auch das Rathaus in Neufrach war vom Unwetter betroffen. Hier stand das Wasser in zwei Kellerräumen. Die Bahnunterführungen in Neufrach und am Bahnhof wurden durch den Starkregen ebenfalls überflutet. Der Einsatz konnte um 21 beendet werden.