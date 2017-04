Salem Bauantrag für Wohn- und Geschäftshaus: Stellplatz-Dilemma zieht sich weiter

Auch im zweiten Anlauf gab es im Gemeinderatsausschusses für Umwelt und Technik keine Zustimmung zu dem Bauantrag, der den Umbau eines Wohn- und Geschäftshauses in der Bahnhofstraße in Mimmenhausen für Wohnzwecke zum Inhalt hat. Zu der bestehenden Gewerbeeinheit möchte der Antragsteller im ehemaligen Schuhgeschäft Bickers neun Wohnungen einrichten.

Knackpunkt ist nicht das eigentliche Bauvorhaben, sondern die Anordnung der erforderlichen 20 Stellplätze. Die berührt nämlich zum Teil das grundbuchrechtlich abgesicherte Gehwegrecht auf dem Grundstück. Um Kundenparkplätze anlegen zu können, hatte der Erbauer des Wohn- und Geschäftshauses damals mit der Gemeinde die Vereinbarung getroffen, ersatzweise für den Gehweg an der Straße entlang der Schaufensterfront ein Gehwegrecht einzuräumen. Damit war sowohl dem öffentlichen Interesse als auch dem Interesse des Schuhhauses Rechnung getragen. Mit der Realisierung der Wohnungen ändert sich die Situation. Würde man die Gehwegführung so belassen, wie sie ist, würden die Fußgänger direkt an Wohnungsfenstern vorbeigehen.

Daher beschloss der Ausschuss im Zuge der ersten Beratung des Bauvorhabens, den Antragsteller aufzufordern, eine andere Stellplatzlösung vorzulegen. Nach der neuen Variante würde der Gehweg mit einem Knick zur Hälfte entlang der Straße geführt, zur anderen Hälfte weiterhin auf dem Privatgrundstück.

Gleich nach der Vorstellung der Pläne signalisierte Bürgermeister Manfred Härle: "Mit diesem Vorschlag kann ich mich in keiner Weise anfreunden." Er bezeichnete die neue Stellplatzanordnung als halbherzige Variante und stellte die Forderung: "Der Fußweg ist auf die ursprüngliche Lage zurückzubringen." Will heißen: entlang der Straße. Da es sich hier um den Schulweg handelt, plädierte auch Ortsreferent Herbert Sorg dafür, dass der Gehweg vom Café Zartbitter bis zur Grundschule geradlinig durchgezogen wird. Gemeinderätin Petra Herter (CDU) störte sich am geplanten Doppelstockparker im hinteren Teil des Grundstücks.