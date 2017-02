Salem Bauantrag der Genossenschaft Wegwarte: Zweifel an der landwirtschaftlichen Nutzung

Bauantrag der Genossenschaft Wegwarte: Zweifel an der landwirtschaftlichen Nutzung

Ein Antrag für die Genehmigung eines Gartenhäuschens der Genossenschaft Wegwarte sorgt für Diskussionen im Gemeinderat

Die beantragte Errichtung eines Gartenhäuschens mit 30 Quadratmetern Grundfläche auf dem ehemaligen Staigerhof an der Tüfinger Straße in Mimmenhausen löste im Gemeinderatsausschuss für Umwelt und Technik eine kleine Diskussion darüber aus, in wie weit die Bauaktivitäten der Genossenschaft Wegwarte, die das Hofgut vor gut vier Jahren erworben hat, noch landwirtschaftlich geprägt sind. Denn das Anwesen liegt im Außenbereich, und da sind Baumaßnahmen nur dann zulässig, wenn sie landwirtschaftlich privilegiert sind.

Gemeinderätin Henriette Fiedler (FWV) hegte gewisse Zweifel, ob die Aktivitäten der Genossenschaft ladwirtschaftlich motiviert sind. Aufgrund dieser Einwendung schlug Bürgermeister Manfred Härle vor, vor der Genehmigung des Gartenhauses erst einmal mit der Genossenschaftsführung abzuklären, welches Konzept sie eigentlich verfolge. "Ein Gartenhaus kann den Antragstellern ja nicht so auf den Nägeln brennen, als dass man mit seiner Aufstellung nicht noch etwas zuwarten könnte", meinte Härle.

Errichtet werden soll das Gartenhaus auf einer bereits vorhandenen Bodenplatte eines ehemaligen Silos, erklärte der stellvertretende Bauamtsleiter Marc Dürrhammer. Die Bodenversiegelung sei also schon vorhanden. Deshalb würden die zuständigen Fachbehörden auch dazu neigen, ihr Plazet für das Gartenhaus zu geben. Ursprünglich habe die Genossenschaft geplant, das alte Silo als Werkstatt umzubauen. Doch da die Bausubstanz völlig marode sei, entschloss man sich, das Silo abzureißen.

Der Staigerhof wurde im Jahr 2012 von einer Genossenschaft erworben. Ihr wurde 2013 die Genehmigung erteilt, die vorhandenen Gebäude zu Wohnungen, teils zu Ferienwohnungen umzubauen und auf den zugehörigen Flächen eine kleine Demeter-Landwirtschaft zur Eigenversorgung aufzubauen. Zu diesem Zweck wurde 2013 der Verein "Solidarische Landwirtschaft" mit rund 40 Mitgliedern gegründet. Der Verein bewirtschaftet zwölf Hektar, die als Weiden für die Tierhaltung und für den Gemüseanbau genutzt werden.