Salem, Meckenbeuren Bauamtsleiter wechselt den Job

Sowohl Bürgermeister Manfred Härle als auch der Gemeinderat bedauern es, dass Bauamtsleiter Elmar Skurka zum 1. Oktober nach Meckenbeuren wechselt. Dort wird er ebenfalls die Leitung des Bauamts übernehmen. An seinem künftigen Arbeitsplatz ist er aufgrund dessen Zuschnitts mehr mit der Bauleitplanung befasst, als dies in Salem der Fall ist. Und das kommt seinen Neigungen mehr entgegen.

"Ich bin Diplom-Verwaltungswirt und habe Verwaltungsrecht gelernt", sagt der 44-jährige. Nachdem er in Salem vor eineinhalb Jahren vom stellvertretenden Bauamtsleiter zum Amtsleiter aufgestiegen ist, hat er mehr mit technischen Dingen zu tun. "Das ist nicht das, was ich gelernt habe", erklärt Skurka. Mit Bauleitplanung ist er nur noch am Rande befasst. Das ist hauptsächlich Sache seines Stellvertreters.

In Meckenbeuren sind die Strukturen im Bauamt anders. "Dort gibt es einen Ortsbaumeister, der alle Hochbaumaßnahmen abwickelt", erklärt Skurka. Ihm als Amtsleiter obliegen verwaltungsrechtliche Dinge wie der Bereich Bauleitplanung. Dafür nimmt Skurka, der in Ittendorf ein Eigenheim besitzt, in Kauf, dass er einen längeren Weg zu seinem Arbeitsplatz hat und dass er in der Mittagspause nicht mehr schnell nach Hause fahren kann. Das hat ihn übrigens dazu bewogen, sich vor sieben Jahren in Salem als stellvertretender Bauamtsleiter zu bewerben und diese Position in Meckenbeuren aufzugeben. "Damals waren meine heute acht und elf Jahre alten Söhne noch in den Kinderschuhen und brauchten mehr Betreuungsbedarf", plaudert Elmar Skurka aus dem familiären Nähkästchen. "Familie bedeutet mir sehr viel", verrät er. Heute, wo beide Kinder in der Schule seien, sei es nicht mehr so wichtig, dass der Papa zwischendurch mal zuhause vorbeischauen könne.

Bürgermeister Härle lässt seinen Bauamtsleiter nur ungern ziehen. "Herr Skurka hat bei uns hervorragende Arbeit geleistet und hat sich als Bauamtsleiter in kürzester Zeit auch in seine neuen Aufgabengebiete eingearbeitet", lobt Härle Skurkas Qualitäten und fügt hinzu, dass er damit auch in völligem Einklang mit dem Ratsgremium stehe.

Den anstehenden Amtsleiterwechsel möchte Härle dazu nutzen, das Salemer Bauamt neu zu strukturieren. Ähnlich wie in Meckenbeuren sollen Hoch- und Tiefbau innerhalb des Bauamts in zwei verschiedene Hände gelegt werden. "Wir werden also eine zusätzliche Stelle schaffen", sagt Härle. Der Gemeinderat trage dieses Konzept mit. Anders seien die vielfältigen Aufgaben nicht zu meistern, betont er. Die Bauamtsleiterstelle wird in dieser Woche noch ausgeschrieben.

Elmar Skurka findet es gut, dass das Salemer Bauamt umstrukturiert wird. Dennoch wird er nicht in Salem bleiben. "Ich bin ein Mensch, der sich an Zusagen hält", sagt er. Und an die Zusage, die er dem Meckenbeurer Bürgermeister nach der Stellenausschreibung gegeben hat, fühlt er sich gebunden. Die Bestellung als Amtsleiter durch den Meckenbeurer Gemeinderat erfolgte vergangene Woche.

"Ich sehe meinen Wechsel mit einem lachenden und einem weinenden Auge", sagt Skurka. "Ich war früher sehr gerne in Meckenbeuren, ich war in Salem sehr gerne, und ich kehre sehr gerne nach Meckenbeuren zurück. Hier wie dort habe er ein sehr gutes Team. In Meckenbeuren ein etwas Größeres als in Salem, das rund 2000 Einwohner weniger Einwohner hat als Meckenbeuren. "Ich habe den Kontakt zu meinen früheren Kollegen in Meckenbeuren nie ganz abreißen lassen", sagt Skurka, "und möchte dies auch mit meinen Salemer Mitstreitern so halten." Salem werde er nicht aus den Augen verlieren. "Und sei es nur, dass ich zum Baden an den schönen Schlosssee komme." Aber auch wie die Neue Mitte aussehen wird er, wenn sie im Jahr 2020 stehen wird, wird ihn nach Salem locken. Den Bauantrag für das neue Rathaus in der Neuen Mitte – den wird er übrigens selbst noch auf die Wege bringen.

Zur Person

Elmar Skurka ist Diplom-Verwaltungswirt. Von 2001 bis 2010 war er in der Bauverwaltung Meckenbeuren tätig, zuletzt als stellvertretender Bauamtsleiter. 2010 wechselte er in dieser Funktion nach Salem und löste Angela Nickl ab, die die Leitung des Amtes für Bürgerdienste übernahm. Als Bauamtsleiter Manfred Meschenmoser Ende 2015 in den Ruhestand ging, wurde Elmar Skurka vom Gemeinderat zu dessen Nachfolger bestellt. (er)