Salem Ausstellung "Der Wunschlose" bietet Einblicke in die Welt des Reichskanzlers Max von Baden

Präsentation ist bis zum 3. Oktober in der Prälatur von Schloss Salem zu sehen. Zur Vernissage im Kaisersaal kamen rund 200 geladene Gäste. Die Ausstellung ist eine Zusammenarbeit des Generallandesarchivs Karlruhe, der Staatlichen Schlösser und Gärten und des Hauses Baden.

Mit der Ausstellung "Der Wunschlose, Prinz Max von Baden und seine Welt" wartet Kloster und Schloss Salem in dieser Saison mit einer hochkarätigen historischen Aufarbeitung einer vielschichtigen und oft sehr unterschiedlich bewerteten Persönlichkeit auf. Sie vermittelt, eingebettet in den Kontext einer Zeit, die von dramatischen Umbrüchen geprägt war, ein umfassendes Bild vom letzten Reichskanzler des deutschen Kaiserreichs und letztem Thronfolger des Großherzogtums Baden. "Die Ausstellung ist aus verschiedenen Projektionen auf die Welt des Prinz Max zusammengesetzt", erklärte Ausstellungskurator Professor Konrad Krimm bei der festlichen Vernissage, die am Pfingstsonntag im Beisein von rund 200 geladenen Gästen im Kaisersaal stattfand. Bernhard Erbprinz von Baden brachte dabei auch die hohe Wertschätzung und Achtung zum Ausdruck, die er für seinen Urgroßvater hat.

"Für mich ist diese Ausstellung Erkenntnisgewinn, aber auch Vergangenheitsbewältigung", sagte Prinz Bernhard. Er freue sich außerordentlich, dass diese am letzten Wirkungs- und Lebensort seines Urgroßvaters eingerichtet worden sei. Hier sei Prinz Max ihm und seiner Familie tagtäglich allgegenwärtig. "Wir leben in denselben Räumen und teilweise noch mit denselben Gegenständen", ließ Prinz Bernhard in seinen Worten auch seine emotionale Bindung zu seinem Urgroßvater durchscheinen. Die Ausstellung öffne einen Zugang zur politischen, sozialen und kulturellen Gedankenwelt seines Urgroßvaters. Gleichzeitig ließen sich dessen Handlungsoptionen und Handlungszwänge rekonstruieren.

In diesem Zusammenhang erwähnte Prinz Bernhard auch die Schule Schloss Salem, die Prinz Max im Jahr 1920 zusammen mit dem Reformpädagogen Kurt Hahn gegründet hat. Sie werfe ein helles Licht auf den Charakter seines Urgroßvaters. Er habe nach den Erfahrungen des ersten Weltkriegs nach der Devise gehandelt, dass ein neues Gedeihen seines Vaterlandes nur durch Erziehung zur sozialen und politischen Verantwortung möglich sei.

Die Eröffnung der Ausstellung wurde nicht von ungefähr auf Pfingsten gelegt, an dem gleichzeitig das traditionelle Altsalemer Treffen ehemaliger Schlossschüler stattfand. Und auch dass die Ausstellungseröffnung vom "Musikdienst" der Schule Schloss Salem umrahmt wurde, hatte seine Bewandtnis. Dieser Begriff, so rief Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg in Erinnerung, reiche nämlich bis in die Jahre von Prinz Max zurück. Hörrmann bezeichnete die Ausstellung als ganz besonderes Angebot an die Besucher von Kloster und Schloss Salem. Er zeigte sich überzeugt, dass sie auf entsprechende Resonanz stoßen wird. Eine Besucherbefragung habe nämlich gezeigt, dass großes Interesse an biografischen Informationen bestehe.

Schon 2016, als die Ausstellung erstmals im Generallandesarchiv Karlsruhe zu sehen war, sei ihr ein großer Erfolg beschieden gewesen, sagte dessen Leiter, Professor Wolfgang Zimmermann. Allerdings, so betonte er, sei die Ausstellung nicht einfach nach Salem verlagert worden. Sie sei speziell auf Salem zugeschnitten worden. Professor Zimmermann dankte ganz besonders der markgräflichen Familie für die Überlassung von Sachzeugen und zahlreicher Akten, die für die historische Forschung eine wahre Schatzkiste seien. "Quasi als Gegengeschenk haben sie jetzt diese Ausstellung", wandte sich Zimmermann an die markgräfliche Familie. Wie er ankündigte, soll die Ausstellung, wiederum in etwas abgewandelter Form, im kommenden Jahr in der baden-württembergischen Landesvertretung in Berlin gezeigt werden. Damit schließe sich der Kreis der Lebensmittelpunkte von Prinz Max von Karlsruhe als einstiger Residenz des Großherzogtums Baden über die Reichshauptstadt und Salem als seinem letztem Wirkungsort nach 1918.

Die Ausstellung

"Der Wunschlose" war eine Selbstbezeichnung des Prinzen Maximilian von Baden (1867 bis 1929), die als Deckname verwendet wurde, bevor er im Oktober 1918 zum Reichskanzler ernannt wurde. Wegen der Zensur waren alle Namen in der Kabinettsliste chiffriert worden. Die Ausstellung, die bis zum 3. Oktober in den Abtgemächern von Kloster und Schloss Salem zu sehen ist, vereint die vielen zeitgenössischen und wissenschaftlichen Projektionen auf den letzten Reichskanzler des Kaiserreiches als noblen Fürsten und humanen Helfer der Kriegsgefangenen, als selbstlosen Diplomaten, als versteiften Monarchisten, als Entscheidungsschwachen, als Verräter am Kaiser und Verräter am politischen Fortschritt. Die Ausstellung zeigt Porträts, Gegenstände, Fotos, Gegenstände und Schriften aus der Welt des Prinzen Max. Die Exponate stammen aus den Sammlungen des Hauses Baden, weiterer Leihgeber und vor allem aus dem Nachlass des Prinzen Max, den das Haus Baden 2014 in das Großherzogliche Familienarchiv in Karlsruhe übergab und ihn so der wissenschaftlichen Bearbeitung durch das Generallandesarchiv zugänglich machte. Zur Ausstellung ist im Kohlhammer-Verlag ein von Professor Konrad Krimm, dem Kurator der Ausstellung, herausgegebenes umfangreiches Begleitbuch erschienen (232 Seiten, 164 Abbildungen, 24 Euro). (er/mba)