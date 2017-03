Salem Auf die Plätze, fertig, los: Run Regio startet am 2. April

Die Laufveranstaltung Run Regio steht am 2. April auf dem Programm. Für Läufer gibt es eine 15 und eine 20 Kilometer lange Strecke.

Salem – Wer gerne einzig um des Laufens willen läuft – ohne den ständigen Atem der Konkurrenz im Nacken, ohne das Ticken von Stoppuhren im Hinterkopf und ohne Startgebühr und ohne Anmeldungszwang und dafür vor allem Wert auf eine landschaftlich attraktive Strecke legt –, für den ist der Run Regio genau das Richtige. Am Sonntag, 2. April, findet die noch relativ unbekannte Laufveranstaltung in Salem statt. Dabei hat man die Wahl zwischen 20 und 15 Kilometern.

Als offizielle Laufveranstaltung findet der Run Regio erst zum zweiten Mal statt. Premiere hatte sie im vergangenen Jahr in Tettnang. Ihre Wurzeln sind aber schon viel älter. „Wir haben vor rund 15 Jahren schon damit begonnen“, erklärte Manfred Dudichum vom Organisationsteam im Rahmen eines Pressegesprächs. Auf Initiative von Achim Linder, dem Betreiber eines Laufsport-Fachgeschäfts in Kißlegg, hätten sich Läufer etwa vier Mal pro Jahr in wechselnden Regionen des Bodenseekreises und Oberschwabens zu einem sonntäglichen Lauftreff über 20 Kilometer getroffen, um dabei auch die schönen Ecken dieses Gebiets kennenzulernen. Dann aber habe man dieser schon zu einer festen Einrichtung gewordenen Gepflogenheit aus rechtlichen und versicherungstechnischen Gründen ein Ende bereiten müssen.

Beides ist jetzt aber ordentlich geregelt. Jeder Teilnehmer ist versichert, und mit den zuständigen Behörden wie Polizei, Forstamt und Gemeinde ist alles abgestimmt. Die Kosten für die Versicherung übernimmt der Kißlegger Achim Linder, den Behördenkram erledigt Manfred Dudichum. „Da fällt nicht wenig an“, sagt der Fischbacher, den Salems Bürgermeister Manfred Härle, selbst passionierter Läufer, sogar als „Lauf-Guru des Bodenseekreises“ bezeichnet.

Die Laufstrecke wurde von Willi Metzger aus Frickingen, dem Organisator des Lauftreffs Markdorf, ausgetüftelt. Er kennt die schönen Winkel von Salem und hat danach den Streckenverlauf festgelegt. So hat er zum Beispiel auch den Blick auf Kloster und Schloss eingebaut. Fast die gesamte Strecke führt über gelb ausgeschilderte Wanderwege. Die Hälfte etwa führt über naturbelassene Wege, die andere Hälfte ist asphaltiert. Und bis auf einige kleine Rampen und einen kurzen Anstieg bei Baufnang in Richtung Berghof ist die Strecke eben. „Sie ist also auch von nicht so durchtrainierten Läufern zu bewältigen“, betont Eugen Wenzel von der Leichtathletikgemeinschaft Salemertal. Ziel sei es ja, einfach die Läuferclique auf breiter Front zusammenzubringen.

Obwohl der Run Regio die gesamte Bandbreite unter den Läufern ansprechen will, „wollen“, wie Manfred Dudichum betont, „die 20 Kilometer aber schon trainiert sein“. Deshalb gibt es für weniger ausdauerfähige Läufer die Möglichkeit, sich vom Startpunkt am Clubheim des Schlossseestadiums nach Rickenbach chauffieren zu lassen und von dort aus nur 15 Kilometer zu laufen. Bürgermeister Härle hält dieses Konzept für sehr breitensportgerecht und rechnet deshalb mit rund 150 Teilnehmern. Einer unter ihnen wird er selbst sein.

Der Run Regio