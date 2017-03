Salem Am Sonntag Weihe für neue Orgel von St. Ulrich

180 000 Euro hat die neue Orgel der Pfarrei St. Ulrich in Salem-Beuren gekostet. Das Instrument wird am Sonntag, 26. März, in einem Festgottesdienst geweiht. Münsteroganist Patrick Brugger gibt außerdem ein Eröffnungskonzert auf der Klais-Orgel.

Salem-Beuren - Ein lang gehegter Wunsch geht am morgigen Sonntag für die Pfarrei St. Ulrich in Salem-Beuren in Erfüllung. Um 10.45 Uhr wird im Rahmen eines Festgottesdienstes, zelebriert von Dekan Peter Nicola mit den Konzelebranten Volker Blaser und Klaus Bürger, die neue Kirchenorgel der Pfarrei geweiht. Wirklich neu? Wenn man vom Kirchenschiff aus hinauf auf die Orgelempore schaut, sieht man die alte Orgel, scheinbar. Denn ja, es ist tatsächlich eine neue Orgel, gebaut in monatelanger Arbeit von der Bonner Orgelbaufirma Klais. Gekostet hat das Projekt rund 180 000 Euro. In der Zeit, in der die bisherige alte Orgel abgebaut war, übernahm eine Truhenorgel der Münsterpfarrei die Begleitung des Gemeindegesangs.

Seit die neue Orgel fertig ist und steht, sieht man erst auf der Orgelempore oder beim genauen Hinschauen, dass der Spieltisch mit den beiden Manualen und dem Pedal von der südlichen Seite zur Mitte vor die Orgelfront, dem sogenannten Orgelprospekt, gewandert ist. Was jetzt in der Kirche aufgebaut wurde, ist ein technischer Orgelneubau unter Verwendung der alten Orgelpfeifen und des alten, neugotischen Orgelgehäuses aus dem Jahr 1901. Das ist das Jahr, in dem die Überlinger Orgelbaufirma Xaver Mönch Söhne die den Gottesdienstbesuchern vertraute Orgel mit zwei Manualen, Pedal und zehn klingenden Registern gebaut hatte. Diese Orgel versah 116 Jahre lang treu ihren Dienst.

Im Jahr 1975 hatte es allerdings eine Zäsur gegeben. Im Zuge einer Umgestaltung der Kirche und Revision der Orgel hatte man die vormals pneumatische Traktur der Orgel durch eine elektrische-pneumatische ersetzt. Unter Traktur versteht man im Orgelbau die Vorrichtung der Orgel, die den Tastendruck des Organisten zu den Ventilen weiterleitet und damit die Pfeifen erklingen lässt. Gravierender war allerdings, dem damaligen Zeitgeschmack entsprechend, eine klangliche Neobarockisierung der Register. Streicherregister wurden entfernt und durch heller klingende Register ersetzt. Eine kleine Schwäche der Orgel in Form einer Windstößigkeit blieb dabei unverändert.

Der Wunsch reifte über die Zeit im Pfarrgemeinderat, die Orgel bezüglich der Windanlage zu verbessern, andererseits klanglich auf die ursprüngliche Disposition, das ist die klangliche Zusammenstellung der Register, zurückzuführen. Gleichzeitig sollte die Orgel mitsamt Pfeifen gereinigt und Schimmel entfernt werden. Vor sieben Jahren gab es einen Ortstermin des damaligen Pfarrgemeinderats zusammen mit Dekan Peter Nicola, Organistin Anita Klumpp und dem erzbischöflichen Orgelinspektor Georg Koch, um die Vorgehensweise zu besprechen.

In der Folge beschloss man insbesondere hinsichtlich der Windschwächen und der klanglichen Rückführung, statt einer Renovierung einen Neubau der Orgel zu planen. Dieser ermöglichte auch, statt der elektro-pneumatischen Traktur eine mechanische Traktur bauen zu lassen. Hier wird der Tastendruck des Organisten über Abstrakte (hölzerne Stangen) zum Pfeifenventil weitergeleitet. „Eine pneumatische Traktur zu bauen, wäre zu teuer gewesen“, erklärte Nicola. Jetzt ist die Orgel rein mechanisch und auch die Register werden über Registerzüge, Stangen, Hebel und Schleifen ein- und ausgeschaltet. Dies erforderte allerdings einen kompletten Neubau des Spieltischs.

Die Disposition entspricht jetzt weitgehend wieder dem Original von 1901. Das Pedal hat, neben dem Subbass 16-Fuß, mit dem Register Cello Acht-Fuß ein Streicherregister bekommen. Im ersten Manual ist das seit 1975 verschollene Register Gambe Acht-Fuß ebenfalls zurückgekehrt. Zusätzlich wurde für das erste Manual ein Oktav-Zwei-Fuß Register eingebaut. „Das Register ist für eine bessere Führung der Gemeinde beim Gemeindegesang“, erläuterte der Orgelbauer und Intonateur Frank Retterath. Auch bei perligen Soloregistrierungen sei das Zwei-Fuß-Register als Klangkrone und zur besseren Zeichnung kurzer Notenwerte hilfreich, erklärte Retterath.

Im zweiten Manual wurde das Register Aeoline Acht-Fuß, das 1975 entfernt worden war, mit einem ähnlich klingenden neuen Salizional Acht-Fuß ergänzt. Dieses heißt jetzt allerdings Concordial (abgeleitet von con Cor = mit Herz), da es, wie das Zwei-Fuß Register auch, von den acht Schwestergemeinden sowie durch Privatspenden finanziert wurde. Ältere Gemeindemitglieder könnten bei der Orgelweihe die ursprüngliche Orgel wiedererkennen. Der Acht-Fuß- und Vier-Fuß-Prinzipal im Hauptwerk der Orgel hatten wohl früher so geklungen. Aber es ist, wie Retterath es formulierte, keine Orgel im konsequent deutsch-romantischen Stil, sondern eine Orgel, die dem Hauptgebrauch, der Begleitung des Gemeindegesangs und der Liturgie, angepasst ist.

Wie sich die Orgel konzertant bewähren wird, kann jeder am Sonntag erleben, wenn Münsterorganist Patrick Brugger ein Eröffnungskonzert geben wird.

