Salem Älteres Paar in Salem lässt sich nicht betrügen

Unbekannte Betrüger scheitern mit dem Enkeltrick

Mit heiserer Stimme rief am Donnerstag gegen 12.45 Uhr ein Mann mit unterdrückter Telefonnummer bei einem älteren Paar in Salem an. Der Unbekannte fragte nach, ob ihn sein Verwandter denn nicht kennen würde, beschreibt die Polizei. Worauf der Angerufene zurückfragte, ob er Patrick sei. Dies sei natürlich sofort bestätigt worden. Dann habe der vermeintliche Partrick erklärt, dass er gerade in Ravensburg sei, eine Wohnung ersteigern wolle und deshalb 25 000 Euro bräuchte. Auf den Einwand des älteren Mannes hin, so einen Betrag gerade nicht zur Verfügung zu haben, wies der Unbekannte auf die nahe Bank hin. Laut Polizei könnte dies den Schluss zulassen, dass die Täter das Umfeld ihrer Opfer kennen. Nachdem die Angerufenen spontan aufgelegt hatten, erkundigten sie sich sofort beim echten Patrick, der natürlich mit dem Anruf nichts zu tun hatte. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor der "wohl wieder aktuell werdenden Betrugsmasche", die als "Enkeltrick" bekannt sei.