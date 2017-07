Salem 5,3 Hektar für Wohnraum in Baugebiet Stefansfeld Nord-Ost

Sechs Bauplätze weniger hat der Bebauungsplanentwurf für Stefansfeld Nord-Ost, dem er Gemeinderat jetzt zustimmte.

Salem – Bei zwei Gegenstimmen hat der Gemeinderat am Dienstagabend dem Bebauungsplanentwurf "Stefansfeld Nord-Ost" zugestimmt. Zuvor beriet das Gremium über die während der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung eingegangenen Stellungnahmen. Auswirkungen auf die Planungen hatten das nicht. Schon im Vorfeld konnten, wie Bürgermeister Manfred Härle erklärte, Einwendungen der an das Plangebiet angrenzenden Firma Kugler durch eine einvernehmliche Lösung ausgeräumt werden.

Gegenüber der ersten Fassung des Planentwurfs vom Januar dieses Jahres wurden etliche Anregungen aus dem Gemeinderat eingearbeitet. Nach Angaben von Bauamtsleiter Elmar Skurka wurden sechs Bauplätze zugunsten von größeren öffentlichen Grünflächen, einer Vergrößerung des Spielplatzes und einem Platzhalter für den Bau eines eventuell einmal erforderlichen Baus eines Kindergartens herausgenommen.

"Vonseiten der Träger öffentlicher Belange sind keine grundsätzlichen Einwendungen eingegangen", fasste der Überlinger Städteplaner Helmut Hornstein diesen Teil der Stellungnahmen zusammen. Ganz anders sah es von privater Seite aus. Hier kamen Einwendungen vor allem von Bewohnern aus dem benachbarten Wohngebiet "Weildorfer Hardt". Sie bezogen sich vor allem auf die räumlich zu nahe Dichte der beiden Wohngebiete. Helmut Hornstein begegnete diesen Einwänden aber mit dem Hinweis, dass zwischen den beiden Wohngebieten ein Korridor zwischen 13 und 17 Metern eingezogen worden sei. Das hielten die Ratsmitglieder für ausreichend. In dieser Beziehung, wertete Gemeinderat Peter Frick (CDU) diese Einwände, würden sehr individuelle Interessen dem Gemeinwohl entgegengestellt.

Ganz andere Sorgen hatten die Firma Kugler und der ebenfalls an das neue Wohngebiet angrenzende Edeka-Markt. Hier ging es um Lärm, der von den beiden Betrieben ausgehen. Die Firma Kugler befürchtete, dass dies eine Beeinträchtigung für ihren Betriebsablauf zur Folge haben könnte. Nach Angaben von Helmut Hornstein ergab eine schalltechnische Untersuchung jedoch, dass die Lärmrichtwerte nur an zwei Häusern nicht eingehalten werden könnten, und da sei die Überschreitung so gering, dass sie durch passive Lärmschutzmaßnahmen wie Schallschutzfenster leicht behoben werden könnten. So sei es auch, erklärte Bürgermeister Härle, zu der einvernehmlichen Lösung mit der Firma Kugler gekommen, die noch vertraglich abgesichert werde.

Die Festsetzungen des Bebauungsplans erlauben den künftigen Bauherren eine sehr flexible Ausgestaltung ihres Bauvorhabens, vor allem auch in der Dachgestaltung und der Nutzung des Dachgeschosses. Stefanie Straßer (FWV) befürchtete allerdings, dass dadurch an der einen oder anderen Stelle eine sehr starke Beschattung des Nachbargrundstückes zustande kommen könnte. Ihr Antrag, deshalb die maximale Firsthöhe zu reduzieren, verfehlte aber knapp die erforderliche Mehrheit. Aufgrund der geografischen Ausrichtung der Häuser sah Ulrich König (FDP) kaum ein Problem mit Schatten. Er fand es charmant, dass dieses Baugebiet durch die architektonischen Freiheiten nicht der Uniformität unterworfen werde wie viele andere Wohnquartiere.

Der Plan

Das Plangebiet umfasst 5,3 Hektar. 62 Bauplätze sind für Einfamilienhäuser vorgesehen, entweder für Einzel- oder für Doppelhäuser. Für sie ist eine zweistöckige Bauweise erlaubt. Für die vorgesehenen sechs Mehrfamilienhäuser sind drei Geschosse gestattet. Im Baugebiet ist neben einem Spielplatz auch eine Fläche für den Bau eines Kindergartens eingeplant. Als naturschutzrechtlichen Ausgleich, der gesetzlich vorgeschrieben ist, will die Gemeinde Ökopunkte von der markgräflich-badischen Verwaltung erwerben. (er)