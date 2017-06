3800 Zuschauer feiern Foreigner in Salem - Mit vielen Bildern!

Die Schloss Salem Open Airs haben am Mittwochabend mit dem Konzert von Foreigner begonnen.

3800 Zuschauer feierten am Mittwoch die Kult-Rocker von Foreigner im Schlossgarten in Salem. In diesem Jahr gibt es erstmals fünf Konzerte im Rahmen der Schloss Salem Open Airs. Weiter geht es kommenden Donnerstag mit den Söhnen Mannheims. Zu diesem Konzert gibt es noch Tickets.